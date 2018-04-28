Партия Саргсяна отказалась выдвигать кандидата на пост премьера Армении 28.04.2018, 18:44

Пока что своего кандидата выдвинула только оппозиционная фракция Елк.

Правящая в Армении Республиканская партия, лидером которой является бывший президент и премьер Серж Саргсян, не будет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства, сообщает «Новое время».

"У нас есть время до 18:00 30 апреля. На данный момент мы не знаем, есть ли другие кандидаты на пост премьера, кроме Никола Пашиняна", - заявил пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

Пока что своего кандидата выдвинула только оппозиционная фракция Елк. Им стал лидер протестов Пашинян.

Напомним, с середины апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные митинги и акции протеста против назначения Саргсяна на пост премьера. Он занимал пост президента с 2008 по 2018 годы. Перед окончанием его полномочий конституцию изменили и Армения стала парламентской республикой - таким образом реальная власть перешла к премьеру.

23 апреля Саргсян ушел в отставку. Протесты продолжились. Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания 1 мая.