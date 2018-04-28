Ирландец 63-й раз едет в Беларусь с фурой, груженной помощью 5 28.04.2018, 18:54

Фото: kilkennypeople.ie

Груз предназначен для детского приюта в деревне Весново.

Джима Каванаха из Килкенни жители этого ирландского города называют легендарным волонтером. Более двух десятков лет он помогает благотворительной организации Chernobyl Children International. Об этом пишет сайт Kilkenny People (перевод — belmir.by).

Вот и на этот раз 69-летний водитель грузовика вместе с командой других волонтеров отправился в Беларусь с фурой, полной подгузников, одежды, туалетных принадлежностей и игрушек.

Груз, собранный путем проведения акции, предназначен для детского приюта в деревне Весново. Из нынешней поездки волонтеры планируют возвратиться к 5 мая, после того как распределят помощь на месте.

Это уже 63-я поездка Джима в Беларусь. И он говорит, что продолжит совершать такие визиты до тех пор, пока будет способен.

В 2014 году Каванах был признан за свои дела в сфере благотворительности «Волонтером года» в Ирландии. Интересно, что у него восьмеро детей.