Швейцария рассекретила отчет о тайной военной группе времен «холодной войны» 28.04.2018, 19:31

Она должна была защищать Швейцарию на границах страны в случае советского вторжения.

В Швейцарии рассекретили тайный отчет, связанный с секретной группой под названием Project-26, которая действовала во времена "холодной войны". Об этом сообщает ВВС (перевод - «Европейская правда»).

Так называемый "Отчет Корню" на 126 страницах был подготовлен в 1991 году, но впоследствии был засекречен. Впрочем опубликованная информация и сейчас сильно отредактирована правительством, в частности, в ней закрыты все имена и локации.

В документе содержится информация о военизированной группе, о которой не знали ни широкая общественность, ни даже парламент страны.

Созданная в 1950-х годах она должна была защищать Швейцарию на границах страны в случае советского вторжения. Группа действовала вне контроля правительства Швейцарии, но была глубоко интегрирована в секретные военные службы.

Project-26 расформировали в 1990 году после того, как информация о существовании группы вызвала один из самых громких скандалов в истории страны.

В феврале этого года газета Tages-Anzeiger сообщила, что Федеральный департамент обороны не смог найти 27 неопубликованных папок и досье по расследованию в отношении группы, которое проводилось после расформирования.

Данные опубликованного отчета показывают, что нейтральная Швейцария имела удивительно тесное сотрудничество с Великобританией - членом НАТО.

В подразделение входило около 400 человек, его бойцы регулярно ездили в Британию, часто используя поддельные документы, и учились методам партизанской войны.

Во время учений отрабатывались, например, подрыв нефтеперерабатывающего завода или прыжки с подвижного вертолета на корпус подводной лодки, когда та находилась на поверхности.

Р-26 также намеревался перевести свой командный центр в Британию в случае иностранного вторжения в Швейцарию. Оборудование для перемещения хранилось в сейфе в швейцарском посольстве в Лондоне.

Наиболее неожиданной стала информация о том, что P-26 приобрел зашифрованную систему связи "Гарпун". Эту же систему использовали подобные военные группы в странах-членах НАТО. Поэтому нейтральная Швейцария, как представляется, готовила сотрудничать с НАТО в случае войны в Европе.

Полный отчет о деятельности группы, в соответствии со швейцарскими законами, нельзя опубликовать до 2041 года. Швейцарское правительство утверждает, что продление срока секретности необходимо для защиты лиц, упомянутых в отчете, которые еще живы.

По словам историков, подобные военизированные сети поддерживались преимущественно США и Британией, и имели подразделения в Италии, Бельгии, Франции, Греции, Западной Германии и Нидерландах.