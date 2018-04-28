Указ о «самозанятых» не работает 28.04.2018, 19:40

Согласно документу «самозанятым» можно торговать на рынке, а на практике — нет.

Белорусы, которые самостоятельно изготавливают кондитерские, хлебобулочные и другие кулинарные изделия, могут торговать ими без регистрации ИП. Это предусмотрено указом Лукашенко № 337, который был подписан в сентябре прошлого года. Согласно документу, продавать свою продукцию можно в установленных местах, то есть в том числе и на рынках. Но по факту домашних кондитеров туда не пускают. Tut.by выяснил, почему на деле документ о самозанятых не работает, что разрешено и запрещено физлицам, а также каких санитарных норм должны придерживаться домашние кондитеры.

«Одно дело, когда продукция готовится для 8 человек, другое — когда на большую компанию»

Указ № 337 разрешил физлицам продавать кондитерские изделия собственного производства в установленных местах, то есть в том числе и на рынках. Однако в постановлении совмина № 686 четко написано, что продавать герметически упакованные консервированные продукты домашнего приготовления, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия, приготовленные в домашних условиях, запрещено.

— Санитарным законодательством не регламентируется деятельность физлиц. Пока постановление действует и поправки не внесены, на рынок физлиц пустят только при условии, что у торгующего будет медицинская справка, он обеспечит условия для реализации кондитерских изделий, в том числе холодильное оборудование, и будет соблюдать правила личной гигиены - надевать спецодежду. В 337-м указе написано, что разрешено продавать кулинарные и кондитерские изделия, но нигде не написано, что изготовленные в домашних условиях, — сказала заведующая отделением гигиены ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» Ольга Подаревская на первом в Беларуси кондитерском форуме.

На него съехались домашние кондитеры и предприниматели, работающие в этой сфере, со всех уголков страны. Их интересовали многие вопросы, связанные с двумя документами — указом № 337 и декретом № 7.

Сейчас много вопросов возникает с соблюдением санитарных норм при изготовлении тортов, пирожных и прочих кондитерских изделий на дому. Ольга Подаревская сказала, что физлица обращаются к ним довольно часто и спрашивают, как им работать и какие права у них есть.

— В санитарную службу поступает очень много вопросов, связанных со вступлением в силу декрета № 7, — рассказывает врач-гигиенист. — Но санитарные службы деятельность физлиц, повторюсь, не регламентирует. Возможно, это временное явление и будут внесены какие-то изменения в законодательство, но на данном этапе санитарно-эпидемиологическая служба осуществляет контроль только за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, — рассказывает врач-гигиенист.

Специалист отмечает, что несмотря на это, санслужбы все равно дают рекомендации по санитарным нормам физлицам, если они к ним обращаются.

— В качестве рекомендаций мы оглашаем, что должно быть, чтобы не возникло неблагоприятной эпидемиологической ситуации по городу Минску и по республике в целом. Одно дело, когда продукция готовится для небольшой группы людей — на 8−10 человек, для домашнего использования. Другое дело, когда она изготавливается на реализацию большому количеству людей, — говорит Ольга Подаревская. — При несоблюдении правил личной гигиены, при несоблюдении технологии приготовления кондитерских изделий могут быть негативные последствия.

Врач говорит, что кондитерская продукция наиболее эпидзначимая. По ее словам, это «достаточно благоприятная среда для развития всевозможных микроорганизмов, как условно патогенных так и патогенных, поэтому соблюдать требования необходимо, чтобы у нас не возникло вспышечных заболеваний».

— У нас нет возможности посмотреть, в каких условиях все это готовится, оценить с позиции безопасности продукции. Задача санслужбы — следить за тем, чтобы продукция была безопасной. Как показывает практика, нарушения могут быть как при приготовлении в домашних условиях, так и на предприятиях, — подчеркнула врач.

По словам специалиста, было бы лучше, если бы домашние кондитеры открывали цеха для производства.

— Это помещение или несколько помещений, где возможно соблюдение технологии приготовления. Сделать это сейчас несложно, — говорит врач. — В связи со вступлением в силу декрета № 7 — это очень быстро и очень просто. Нет никакой бумажной волокиты, длительных согласований. Регистрируется юридическое лицо, выбирается помещение, чтобы там было все по нормам. Можно пригласить предварительно санитарную службу, чтобы она посмотрела и сказала, что необходимо сделать, чтобы было хорошо, чтобы и в дальнейшем можно было выпускать безопасную продукцию.

Выходит, что если физлицо нарушило, к примеру, технологию приготовления или у покупателя есть вопросы к составу продукта, но никакой ответственности оно за это нести не будет, даже если кто-то пожалуется в санслужбу?

— Повторюсь, деятельность физлиц мы не регламентируем, — подчеркнула врач. — Поэтому, что будет им за нарушения, мы не решаем. Что касается юрлиц и предпринимателей, если предприятие выпустило небезопасную продукцию, будут и штрафные санкции, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, и в дальнейшем более жесткий контроль со стороны санслужб за организацией производства.

Одна из участниц форума рассказала, что районная администрация не разрешила ей продавать пряники собственного производства на ярмарке. Сказали, что с физлицами договоров не заключают.

— Такие вещи согласуются только с администрацией района, — ответила Ольга Подаревская. — Ярмарки — это как выездная торговля. Наше требование - это соблюдение правил личной гигиены и температурного режима. Если человек продает кондитерское изделие с кремом, для его хранения нужен холодильник, это обязательно. Что касается пряников, для них холодильник не нужен, но они не должны лежать на ярком солнце. Поэтому на выездной торговле на стол выкладывают образцы, а те пряники, что на продажу, следует хранить в таре.

Много вопросов у присутствующих на форуме было о том, как построить свой кондитерский бизнес, о налогообложении и других тонкостях.

«На кондитерском рынке Беларуси конкуренция равна нулю»

Ольга Иваненко, финансовый консультант, учредитель бухгалтерской компании «Бизнес Старт» сказала, что «на кондитерском рынке Беларуси конкуренция равна нулю». По ее словам, в этой сфере у нас непаханое поле, поэтому «нужно стараться продвигать что-то свое, тем более, что для этого есть все возможности».

Специалист обращает внимание, что в отличие от ИП и юрлиц, физлицам не нужно вести бухгалтерский учет. Иметь кассовый аппарат тоже не обязательно, это с точки зрения закона. Но финансовый консультант все же рекомендует выдавать клиентам документ о совершении сделки.

— Те, кто работал в России, знают, что там очень высока доля покупательского экстремизма. Государство физлицо не защитит, если оно своему покупателю не предоставило никакого документа. Где видно, что и какой человек заказал? Это стоит фиксировать, и нужно это, в первую очередь, физлицу, которое должно защитить себя от тех, кто будет пользоваться его бесправием, — уверена специалист. — Здесь отношения «человек-человек», одно слово против другого слова. Государство рекомендует по требованию покупателя предъявить документ, подтверждающий факт приобретения товара или услуги. В нем должны быть указаны ФИО исполнителя, предмет сделки, сумма сделки, дата сделки. Это не обязательно, но рекомендательно.

Финансовый консультант напоминает, что «в следующем году должен появиться совершенно новый налоговый кодекс».

— Сейчас разрабатываются совершенно новые санитарные требования под декрет № 7. МЧС разрабатывает новые требования к помещениям. Все документы, которые действуют на протяжении долгих лет, изменятся, — говорит Ольга Иваненко.