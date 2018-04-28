В России обнаружили рекордную теневую безработицу 28.04.2018, 19:48

Реальный показатель в четыре раза превышает официальную цифру.

Пока Росстат отчитывается о снижении числа безработных до минимума за 25 лет, а правительство щеголяет сохранением рабочих мест в условиях кризиса, в России стремительно растет "теневая" безработица, с учетом которой реальный показатель в 4 раза превышает официальную цифру, пишет сайт finanz.ru.

На апрель 2018-го безработными в стране называли себя 9,9% населения - вдвое больше, чем оценивает Росстат (5%), показал ежеквартальный опрос, проведенный Сбербанком для оценки индекса потребительских настроений ("Индекс Иванова").

Наблюдаемая безработица снизилась на 1 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и стала минимальной со второй половины 2014 года, говорится релизе банка, опубликованном в среду. Однако одновременно и практически на такую же величину выросло число тех, кто трудоустроен частично - то есть работает на неполную ставку не по своей воле.

По данным на апрель, их доля достигла рекорда за все время наблюдений - 11,1%. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года показатель подскочил на 1,4 п.п., а за год - на 2,1 п.п.

По сути это скрытая безработица, указывает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев: люди оказываются в таких условиях, потому что работодатели стараются избегать увольнений, чтобы не портить статистику.

"Люди могут работать и на полставки, и на четверть. Формально человек не является безработным, но на деле это мало чем отличается от безработицы", - объясняет Николаев.

Если учесть "теневой" показатель, то суммарный уровень безработицы, выявленный опросом Сбербанка, достигает 20%. В исследовании участвовали 2300 человек из 164 городов России.

Если оценивать только налоговую статистику по людям трудоспособного возраста, то примерно четверть населения России вообще нигде не работает, не платит никаких налогов и вообще непонятно, на что живет, констатирует руководитель юридической компании URVISTA Алексей Петропольский: "Это, по минимальным подсчетам, порядка 17 млн человек, по грубым - 25 млн человек. Люди, у которых по ИНН не проходит ни копейки, но они как-то выживают".