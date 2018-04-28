Судаленко: Свобода слова – это то, на что не нужно спрашивать разрешения у государства 28.04.2018, 20:07

Константин Жуковский оспорил штраф за стрим в «Фейсбуке».

28 апреля Гомельский фрилансер Константин Жуковский обжаловал постановление районного суда о крупном штрафе за стрим в социальной сети Facebook. В случае, если и областной суд прямую трансляцию в соцсети приравняет к СМИ, фрилансер будет жаловаться в Комитет ООН по правам человека, сообщает гомельская «Весна».

Напомним, судья суда Центрального района Гомеля Сергей Карманович признал Жуковского в незаконном изготовленим продукции СМИ (статья 22.9 КоАП ). Штраф в 30 базовых величин (735 руб.) судья выписал только за то, что Константин Жуковский вел трансляцию на свою страницу в Facebook с места жительства активиста Бориса Аникеева, к которому домой с обыском приехала милиция. Впоследствии указанный стрим был размещен на сайте телеканала «Белсат».

- Как известно, личные странички в социальных сетях не являются средством массовой информации. Доказательств размещения указанного стрима лично мною на сайте телеканала «Белсат» суд не добыл, следовательно, его выводы являются вымышленными», - написал в жалобе фрилансер.

Юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в Гомеле Леонид Судаленко заявляет, что сегодня вряд ли можно встретить человека, стрим которого не лежит где-нибудь в интернете. Называть прямые трансляции с места событий «информационной продукцией» и штрафовать за ее «незаконное изготовление» – дикость и абсурд.

- "Белорусские власти очень любит ссылаться на то, что права человека могут быть ограничены. Но ограничения свободы слова в международном праве жестко регламентированы, и на их введение должна быть веская причина, например, призывы к войне. Ограничивая свободу слова, государство никоим образом не может ссылаться на нормы национального законодательства, которое в нашей стране меняется с устрашающей легкостью", - заявил эксперт.

Правозащитник заявляет, что в этом деле главное – понимать, что попытки государства разделить информацию на «законную» и «незаконную» – неправомерны. Что само понятие «средств массовой информации» бесповоротно устарело. И что свобода слова – это то, на что не нужно спрашивать разрешения у государства.

Жуковский просит вышестоящий суд отменить постановление районного суда от 23 апреля и прекратить дело.