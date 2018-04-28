Гол белоруса Корниленко принес «Крыльям Советов» победу над «Факелом» 28.04.2018, 20:11

Сергей Корниленко

Белорусский форварда самарцев на 70-й минуте реализовал пенальти.

"Крылья Советов" одержали победу над "Факелом" в домашнем поединке 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги России — 2:1, сообщает «Прессбол».

Победный гол на счету белорусского форварда самарцев Сергея Корниленко — нападающий, который отыграл весь матч, на 70-й минуте реализовал пенальти. В составе гостей белорус Михаил Афанасьев был заменен на 71-й минуте матча, а Дмитрий Рекиш остался в запасе.

Крылья Советов — Факел — 2:1

Голы: 0:1 — Кузьмин (21). 1:1 — Соболев (68). 2:1 — Корниленко (70, с пенальти).

"Крылья Советов" располагаются на второй строке в таблице второго российского дивизиона, "Факел" занимает последнее место.