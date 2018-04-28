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На Мадагаскаре тысячи протестующих требуют отставки президента

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  • 28.04.2018, 20:23

Протестные акции продолжаются уже восьмой день.

В столице Мадагаскара Антананариву более тысячи оппозиционных активистов вышли на митинг с требованием отставки действующего президента Эри Радзаунаримампианина. Об этом сообщает AFP (перевод — nv.ua).

Протестные антиправительственные акции продолжаются уже восьмой день. Официально сообщается, что в первый день митинга погибли два человека и 16 получили ранения. Однако протестующие заявляют о большем числе погибших.

Оппозиция обвиняет правительство в попытке вывести ее из гонки за семь месяцев до президентских выборов с помощью новых законов о выборах, которые, по их мнению, направлены на укрепление сил правящей партии.

Они утверждают, что новые законы могут лишить некоторых кандидатов статуса на президентских выборах.

Активисты призывают конституционный суд исследовать новый закон, а также отстранить от должности действующего президента Эри Радзаунаримампианина.

"Демонстрации не останавливаются в столице Мадагаскара. Уже неделю протестов. Баланс: 3 погибших и десятки раненых", – сообщает очевидец событий.


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