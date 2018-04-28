Как белорусы будут оплачивать утепление домов 2 28.04.2018, 20:33

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ЖКХ придумало, как будут оплачиваться «шубы» для домов.

В 2016 году тепловая модернизация в целях экономии была исключена из перечня работ по капремонту жилых домов. Это было странным решением на фоне заявлений, что стране по-прежнему нужно экономить энергоресурсы: когда еще утеплять хрущевки и панельки, как не во время капремонтов?

Оказалось, ЖКХ взяло паузу, чтобы придумать, как оплачивать «шубы» для домов, пишут «Свободные новости». О предлагаемом механизме финансирования тепловой модернизации жилья рассказал замминистра ЖКХ Геннадий Трубило.

— Подготовлена концепция нормативно-правового акта. В фонд тепловой модернизации предполагается направить часть финансовых средств, которые выделяются на капитальный ремонт. Фонд частично наполнят отчисления граждан, которые платят за приватизацию жилья, — сказал Трубило. — Планируем сделать дифференцированный подход при определении долей финансирования со стороны фонда и со стороны населения. Если будет достигаться максимальный эффект при тепловой модернизации, то доля средств фонда будет максимальной — 80% от стоимости.

При этом замминистра подчеркнул, что заставлять скидываться на «шубу для дома» не будут.

—Если граждане определятся, проголосуют за это, организация ЖКХ или товарищество собственников будут выступать в качестве организатора этого процесса, — пояснил Геннадий Трубило.