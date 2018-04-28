Ахиллесова пята режима Путина 1 28.04.2018, 20:43

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В Вашингтоне сделают все, чтобы механизм принуждения РФ к цивилизованному поведению сработал.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пошел на улучшение отношений с Южной Кореей под давлением санкций и президент РФ Владимир Путин или его преемник будут вынуждены поступить аналогичным образом по отношению к Украине.

Как сообщает gordonua.com, такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников в колонке для "Радіо Cвобода".

"Путинская Россия – такой же нарушитель международных правил, как и КНДР. И санкционное давление сегодня осуществляется не только против Пхеньяна, но и против Москвы. Не скрою, у российского режима гораздо больше ресурсов для самосохранения, чем у северокорейского.

И санкции против Москвы с точки зрения строгости нельзя сравнить с санкциями против Пхеньяна. Однако уровень этих санкций растет, они начинают задевать интересы крупных олигархических корпораций, а значит – рано или поздно скажутся и на экономике, и на интересах каждого конкретного гражданина", – рассказал журналист.

Он отметил, что благосостояние граждан является ахиллесовой пятой путинского режима.

"У российского президента нет такого населения, как у северокорейского. Лояльность россиян имеет свои ограничения – и в Кремле это прекрасно знают. Вопрос изменений в российской политике – это вопрос времени. Новый государственный секретарь США Майк Помпео справедливо замечает, что Путин еще не услышал послание от Америки. Но я уверен, что в предстоящие годы в Вашингтоне будут делать все возможное, чтобы "послание" дошло до адресата. Чтобы механизм принуждения России к цивилизованному поведению сработал", – подчеркнул Портников.

Он добавил, что главными союзниками Украины являются терпение и время, с течением которого растут шансы на превращение Путина или его наследника в Ким Чен Ына.

"Россиянам крайне необходим тот, кто выведет страну из изоляции, преодолеет последствия ее агрессивной политики, договорится с Западом и соседями, откажется от Крыма, Донбасса и других оккупированных Россией территорий в бывшем Советском Союзе", – рассказал политический комментатор.

Портников отметил, что появление такого лидера соответствует национальным интересам России, поскольку нынешнее руководство страны лишает ее будущего.

"Не стоит думать, что это произойдет быстро. Не произойдет. Украине придется еще годы, если не десятилетия находиться в состоянии перманентного конфликта с российским режимом. Союзниками Украины в этот непростой период будут воля ее собственного народа к созданию государства, поддержка Запада и время", – подытожил он.

27 апреля лидеры КНДР и Южной Кореи подписали декларацию, которая предусматривает совместную работу двух стран над полной денуклеаризацией Корейского полуострова. Северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также объявили о намерении официально завершить Корейскую войну.