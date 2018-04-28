Синоптики: В ближайшие дни ожидается теплая погода 28.04.2018, 20:55

Прогноз погоды в последние дни апреля.

29 апреля погодные условия на территории Беларуси будут определять малоактивный атмосферный фронт и теплая воздушная масса, поступающая с юга Европы, сообщает pogoda.by.

Ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами слабый туман. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +4..+10°С, во второй половине дня повысится до +19..+25°С; по югу ночью +11..+13°С, днем +26..+28°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

30 апреля – 1 мая территория республики будет находиться под влиянием фронтальных систем и очень теплой воздушной массы, сформированной в южных широтах.

В ближайшие дни сохранится теплая погода.

30 апреля переменная облачность. Ночью на большей части территории страны, днем местами по стране, кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9..+15°С, днем от +20°С по северо-востоку до +29°С по юго-западу страны.

1 мая переменная облачность. Местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +22..+29°С, по северо-западу +20..+21°С.