В Мадриде начали переименовывать улицы, связанные с Франко 28.04.2018, 21:07

Согласно решению местных властей, всего переименованы будут 49 улиц.

В Мадриде переименовали две улицы, названные в честь генералов, служивших в армии диктатора Франсиско Франко. Об этом сообщает The Local (перевод - «Европейская правда»).

Согласно решению местных властей, всего переименованы будут 49 улиц.

Переименование началось согласно требованию закона об исторической памяти, принятого в 2007 году. В Испании должны постепенно заменить символы, связанные с правлением Франко в 1935-1975 годах.

Еще по названиям трех улиц продолжаются судебные споры.