В Мадриде начали переименовывать улицы, связанные с Франко
- 28.04.2018, 21:07
Согласно решению местных властей, всего переименованы будут 49 улиц.
В Мадриде переименовали две улицы, названные в честь генералов, служивших в армии диктатора Франсиско Франко. Об этом сообщает The Local (перевод - «Европейская правда»).
Согласно решению местных властей, всего переименованы будут 49 улиц.
Переименование началось согласно требованию закона об исторической памяти, принятого в 2007 году. В Испании должны постепенно заменить символы, связанные с правлением Франко в 1935-1975 годах.
Еще по названиям трех улиц продолжаются судебные споры.