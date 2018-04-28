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В Мадриде начали переименовывать улицы, связанные с Франко

  • 28.04.2018, 21:07

Согласно решению местных властей, всего переименованы будут 49 улиц.

В Мадриде переименовали две улицы, названные в честь генералов, служивших в армии диктатора Франсиско Франко. Об этом сообщает The Local (перевод - «Европейская правда»).

Согласно решению местных властей, всего переименованы будут 49 улиц.

Переименование началось согласно требованию закона об исторической памяти, принятого в 2007 году. В Испании должны постепенно заменить символы, связанные с правлением Франко в 1935-1975 годах.

Еще по названиям трех улиц продолжаются судебные споры.


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