Правозащитник: Самые успешные страны – те, в которых соблюдаются права человека 5 28.04.2018, 21:25

Борис Бухель

Фото: dw.de

Борис Бухель возмущен высказыванием диктатора.

Как пишет могилевская «Весна», во время выступления с «посланием народу и парламенту» 24 апреля Лукашенко высказался о правах человека:

— Не будем забывать, что не всех наши успехи радуют. В мире очень часто, особенно в последнее время, роль государства пытаются принизить, свести ее лишь к надуманным вопросам соблюдения прав человека. Притом ставку делают на молодежь, подталкивая ее к противоправным действиям, — заметил правитель.

Могилевский правозащитник Борис Бухель считает, что такое высказывание для настоящего главы государства непозволительно:

— Нам никогда не быть богатым и успешным государством. Самые успешные страны – те, в которых соблюдаются права человека. У нас же нет разделения властей, независимой судебной системы, не исполняются решения Комитета по правам человека ООН. В своей речи Лукашенко в очередной раз высказал презрение к правам человека. Мы ещё раз убедились, что они для руководителя страны ничего не значат.

По мнению Бухеля:

— Истинный патриотизм и права человека не исключают друг друга, как пытается представить это Лукашенко. Он должен понимать, что он высказался не про абстрактные понятия, а про принципы ООН, на которых построена организация. Он забывает, что принимали Всеобщую декларацию прав человека в 1948 году, чтобы не допустить новой глобальной войны. Беспокоится о мире, но при этом отрицает принципы, которые этот мир сохраняют.

Правозащитник советует диктатору прочитать речь Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Ра-ада аль-Хусейна: «Не смейте говорить, что права человека не для всех»:

— Аль-Хусейн в своем выступлении использует цитату нобелевского лауреата Рене Кассена «Незнание Прав Человека и презрение к ним — одна из главных причин страданий человечества». Лукашенко неплохо было бы об этом подумать.