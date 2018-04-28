Трамп и Ким Чен Ын окончательно согласовали время и место встречи 2 28.04.2018, 21:28

Президент США провел переговоры с главами Южной Кореи и Японии.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что провел переговоры с главами Южной Кореи и Японии, в ходе которых было согласовано время и место проведения встречи с лидером КНДР; как уже повелось у американского президента, итоги встречи он подвел в социальной сети Twitter. Об этом пишет zn.ua.

"Провел долгий и очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Муном. Дела идут очень хорошо, время и место предстоящей встречи с руководством Северной Кореи согласовано. Также поговорил с премьер-министром Японии Абэ, чтобы проинформировать его о проходящих переговорах", - написал Трамп.

По данным СМИ, вполне вероятно, что местом для встречи лидеров двух государств могли выбрать Монголию.

Напомним, что 27 апреля в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове состоялась встреча президента Республики Корея Му Чжэ Ина с диктатором КНДР Ким Чен Ыном. Они договорились о подписании мирного договора и возобновлении железнодорожного сообщения между странами. Ким Чен Ын также пообещал "не будить" президента Южной Кореи ракетными запусками.

По данным Tokyo Shimbun, Ким Чен Ын готов свернуть ядерную программу в обмен на денежную компенсацию и гарантии сохранения тоталитарного режима в КНДР.

Перед этим Северная Корея согласилась ввести мораторий на испытания ядерного оружия и ракет, если Соединенные Штаты начнут переговоры с Пхеньяном, а также предоставят гарантии безопасности.

С 2006 года КНДР провела шесть ядерных испытания и десятки запусков баллистических ракет.