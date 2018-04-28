У правящей партии нет кандидата в премьеры: что это означает для Армении? 1 28.04.2018, 21:51

Никол Пашинян - единственный, чья кандидатура была выдвинута для участия в борьбе за пост главы правительства.

Парламентская фракция правящей Республиканской партии Армении (РПА) не будет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов заявил в субботу, 28 апреля. «Немецкая волна» поговорила с экспертами на предмет того, что данное решение означает для политической ситуации в Армении.

"Я бы не назвал это капитуляцией РПА. Скорее всего, это результат адекватной оценки ситуации - в Республиканской партии понимают, что общество не примет ее кандидата", - убежден историк и политический аналитик Микаэл Золян.

Глава фракции "Елк" ("Выход") в парламенте Армении, лидер протестного движения Никол Пашинян - пока единственный, чья кандидатура была выдвинута для участия в борьбе за пост главы правительства. Сам он считает себя "кандидатом от народа".

"Процветающая Армения" - за Пашиняна

Между тем 28 апреля стало известно, что парламентская фракция центристской партии "Процветающая Армения" готова поддержать кандидатуру Пашиняна. Это подтвердил председатель партии Гагик Царукян, ранее называвшийся одним из возможных претендентов на кресло главы правительства.

Политолог Микаэл Золян убежден, что у РПА остается три варианта действий: "Проголосовать за Пашиняна, за другого кандидата, если он будет выдвинут… или провалить голосование, в результате чего выборы будут проведены кабинетом и. о. премьер-министра Карена Карапетяна".

"Думаю, в РПА понимают, что второй и третий вариант чреваты продолжением политического кризиса, но одновременно не хотят идти на уступки Пашиняну, не получив ничего взамен", - полагает эксперт.

В обмен на гарантии

По мнению Золяна, речь может идти о предоставлении РПА каких-то гарантий, в результате чего у нее сохранятся определенные политические позиции после смены власти, а также, что еще важнее, об отказе от передела собственности.

Парламент обсудит вопрос о выборах нового премьер-министра Армении 1 мая.

Возможен ли роспуск парламента?

Как, в свою очередь, отметил другой собеседник - политический обозреватель Айк Халатян, если Республиканская партия Армении попробует провалить избрание премьера в парламенте, это согласно конституции будет означать автоматический роспуск парламента. Таким образом Карен Карапетян может до новых выборов попробовать сохранить за собой пост премьера, чтобы "через несколько месяцев суметь своими традиционными методами обеспечить свою победу на выборах", считает политолог. Главное противоречие между протестующими во главе с Пашиняном и правящей РПА - "по вопросу, кто будет возглавлять правительство до досрочных выборов, а не по самим досрочным выборам", пояснил он.

Возобновление акций протеста

Сам Никол Пашинян на многотысячном митинге в Ванадзоре на севере Армении 28 апреля выразил надежду, что все остальные фракции парламента также откажутся от выдвижения своих претендентов на премьерский пост и поддержат "кандидата от народа".

Политик сообщил, что 29 апреля с 12.00 по местному времени (11.00 по белорусскому) на территории всей страны и в Ереване возобновятся мирные акции протеста. По призыву Пашиняна будут вновь перекрыты дороги, закрыты учебные заведения. Вечером на площади Республики в центре столицы состоится очередной митинг оппозиции. "Требование одно - избрание премьер-министром страны кандидата от народа", - подчеркнул он.

Отставка Саргсяна

Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран депутатами парламента премьер-министром. Протестные акции не прекращаются с 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.