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Видеофакт: Австралийский футболист забил фантастический гол «ударом скорпиона»

  • 28.04.2018, 22:02

Райли Макгри выступает за молодежную сборную.

Полузащитник «Ньюкасл Джетс» Райли Макгри неожиданным ударом поразил ворота «Мельбурн Сити» в матче австралийской лиги А, пишет gazetaby.com .

Макгри 19 лет, он выступает за молодежную сборную Австралии.


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