Видеофакт: Австралийский футболист забил фантастический гол «ударом скорпиона»
- 28.04.2018, 22:02
Райли Макгри выступает за молодежную сборную.
Полузащитник «Ньюкасл Джетс» Райли Макгри неожиданным ударом поразил ворота «Мельбурн Сити» в матче австралийской лиги А, пишет gazetaby.com .
Макгри 19 лет, он выступает за молодежную сборную Австралии.
And the winner of the 2018 Puskas Award is...— JΛKE BUCKLEY 🇦🇺 (@TheMasterBucks) 27 апреля 2018 г.
RILEY MCGREE OF THE A-LEAGUE!!! pic.twitter.com/IiQUWGXm2i