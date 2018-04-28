Видеофакт: Австралийский футболист забил фантастический гол «ударом скорпиона» 28.04.2018, 22:02

Райли Макгри выступает за молодежную сборную.

Полузащитник «Ньюкасл Джетс» Райли Макгри неожиданным ударом поразил ворота «Мельбурн Сити» в матче австралийской лиги А, пишет gazetaby.com .

Макгри 19 лет, он выступает за молодежную сборную Австралии.