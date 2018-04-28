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Открылся новый пешеходный пограничный переход Беларуси с Польшей

  • 28.04.2018, 22:22

С сегодняшнего дня возможности для путешествий расширились.

Возможности для путешествий велосипедистов, пеших туристов, а также сторонников сплавов на байдарках расширяются. Пограничный переход «Лесная - Рудавка» весь сезон - с 28 апреля по 1 октября - будет работать ежедневно с 8 утра до 20 вечера. Пересечь границу в этом месте пешком, на велосипеде, байдарке может каждый турист, у кого есть виза или разрешение на безвизовый въезд, передает «Радыё Рацыя».

При этом уведомлять пограничников о своем намерении заранее не требуется: с прошлого года заявительный принцип, по которому ранее пересекали пункт пропуска организованные группы, отменен. В прошлом сезоне здесь белорусско-польскую границу пересекли свыше двух с половиной тысяч туристов.


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