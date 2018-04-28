Майк Помпео: Когда я был молодым, угрозу представляли танки Т-72 28.04.2018, 22:26

Майк Помпео:

Госсекретарь США считает, что теперь характер угроз от России изменился.

Во время встреч министров стран-членов НАТО на этой неделе значительное внимание уделялось вопросу противостояния с Россией. Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео, общаясь с журналистами в Брюсселе, сообщает censor.net.ua.

"Мы много говорили о том, как противостоять России. Президент Трамп очень четко дал понять, что выбор за Путиным и русскими. Мы бы очень хотели, чтобы они вернулись к демократическому миру и вели себя иначе, чем сейчас. Мы полностью готовы к диалогу - выбор принимать ли в нем участие остается за ними", - сказал глава Госдепа.

Помпео также отметил, что характер угрозы, который идет от России, изменился со времен "холодной войны".

"Мы много говорили об изменении характера угроз со стороны России. Когда я был молодым солдатом, угрозу составляли танки Т-72, которые ездили равнинами Восточной Германии. Теперь - это изменилось. И мы вместе, и каждая страна в отдельности, и НАТО должны выработать ответ на это. Есть много идей и существует мощный консенсус ... в оценке рисков, которые эта гибридная деятельность несет для Запада ", - подчеркнул американский дипломат.