«Евровызов»: Сборная Беларуси в овертайме обыграла команду Норвегии 28.04.2018, 22:28

Белорусские хоккеисты прервали серию поражений.

Сборная Беларуси в овертайме обыграла команду Норвегии в домашнем матче "Евровызова" в Бобруйске — 3:2. Таким образом, серия поражений нашей команды прервалась на седьмом матче, сообщает «Прессбол».

Беларусь — Норвегия — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Воробей (Шарангович, 0.21). 1:1 — Линдстрем (Эспеланд, Треттенес, 11.07 — бол.). 1:2 — Ольсен (Реймарк, 21.24). 2:2 — Павлович (Лингле, Коробов, 55.32). 3:2 — Кислый (Шарангович, 61.34).