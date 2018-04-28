Армения напугала Лукашенко и Путина 28.04.2018, 22:32

3,164

Фото: photolure.am

Серж Саргсян оказался не только под давлением улицы, но и своих соратников.

Серж Саргсян в армянской политике был двадцать лет. Он сделал себе имя еще во время войны в Нагорном Карабахе, и сам – живое свидетельство того, насколько важен для общества этот конфликт, передает «Белсат».

Саргсян – не деспот из Средней Азии, не председатель совхоза и не бандит-Янукович, а образованный филолог, который знает несколько языков, настоящий патриот. Однако армяне не простили лжи: три года назад он обещал, что не станет премьером.

«Когда на улицы вышло 100 тысяч человек, значительную часть их составляли люди, которые до сих пор голосовали за Республиканскую партию», – говорит Владимир Жарихин из Института стран СНГ.

Бывший президент (и уже бывший премьер) оказался не только под давлением улицы, но и своих соратников, для которых поддержка электората важнее, чем благополучие Сержа.

Конец эпохи «карабахских»

В Армении были прецеденты политического воскрешения, но пока в политической карьере Саргсяна поставлена точка: в четверг он заявил, что «ради мира и стабильности» уходит с поста главы РПА. Партия делает, что может накануне досрочных парламентских выборов.

«Пост премьер-министра – это уже самая высшая должность в армянском государстве. Он должен эффективно заниматься и вопросами внешней политики, и вопросами защиты, и вопросами геополитических отношений со своими очень непростыми соседями», – продолжает Владимир Жарихин.

Будущему лидеру Армении важен баланс задора и «хозяйственности». Харизма – для избирателей, знания – для управления. Пашинян – решительный трибун и безусловный лидер протеста. Карапетян – математик с основательными знаниями по экономике (он – доктор наук) и большим опытом работы в «Газпроме». Много лет его не было в стране, но почти в каждой армянской семье есть кто-то, кто работал, работает или будет работать в России.

У избирателей могут быть вопросы к Пашиняну, который не только не принимал участия в карабахской войне, но и вообще не служил. У него даже нет образования – исключен из университета за политику. И он сидел в тюрьме – также за политику. Однако, на волне эмоций люди оценят, что Никол всю жизнь в борьбе за свободу – и не сдается.

Ереван смотрит на Восток

Пока Никол Пашинян – единственный, кто управляет эмоциями страны, но Восток – дело тонкое. Чтобы победить, Пашиняну будет недостаточно демонстрантов: решающую роль будет все еще играть РПА – не партия как таковая, но отдельные ее члены. Не политики, а олигархи из правящей элиты, которым будет важно сохранить влияние.

«Если Пашинян заключит закулисный договор с ключевыми представителями элиты, они, возможно, согласятся на его кандидатуру как премьера Армении», – говорит Конрад Заштавт из Варшавского университета.

Конфронтация Карапетяна и Пашиняна прикрывает более серьезную проблему, которая не дает развиваться стране уже тридцать лет – Карабахский конфликт.

На сегодняшний день Москва – единственный гарант безопасности страны. Поэтому в каждой партии есть пророссийские силы. Кремлю всегда будет кого поддержать. Это делает заложником не только страну в целом, но и каждого политика по отдельности. Они вынуждены продавать себя, потому что Москва купит других.

Россия борется против сближения «своих» стран с Западом, но забывает, что есть и другие стороны света. Восток расширяет свое влияние – и не требует ни присяги на верность, ни демократизации – возможно, поэтому Россия этого не замечает.

В Китай и другие страны Дальнего востока Армения уже экспортирует на 6% больше, чем в Россию. Китай для Еревана – уже третий по значимости торговый партнер. Четвертый по величине экспортный рынок – Иран. Иранских туристов было в прошлом году в Армении в два раза больше, чем российских. Стоит представить, какие возможности дал бы Армении конец изоляции и выход на рынки других соседей.

Армянские уроки для Лукашенко и Путина

Пока за тем, что происходит в Ереване, смотрят в тревогой от Баку до Минска. Уход главы страны под давлением улицы – автоматически плохой знак.

«На всем постсоветском, так называемом Евразийском пространстве, многолетних руководителей такое положение сильно напрягает – того же Лукашенко, который сильно забеспокоился», – заявляет армянский политолог Рубен Меграбян.

С Ереваном на этой неделе официальный Минск разговаривал уже дважды – сначала Андрей Кобяков, позже – Лукашенко.

В России пока видят разницу между киевским Майданом и ереванской оперой. Но если события выйдут из-под контроля и начнут напоминать Украину – Россия запустит пропагандистскую машину, которая сделает из Пашиняна американскую марионетку.

«Мы надеемся, и делаем это искренне, что ситуация будет развиваться исключительно в законном, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу», – сухо прокомментировала события в Ереване пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

«России не так важно, кто и из каких крыльев («карабахский» или «армянских», ориентированных на того или иного олигарха) будет во главе государства: ситуация для него будет безальтернативной. Тер-Петросян пришел как антироссийский, оглянулся, оценил ситуацию – и стал пророссийским», – считает Владимир Жарихин.

Армянским уроком для диктаторов, возможно, станет «не сажать, а посадили – не прощать». В 2011-м году Пашинян вышел из тюрьмы по амнистии – после этого его карьера только шла вверх. Акции, подобные нынешним, в Армении были и раньше – лицо у улицы появилось впервые. Такого сценария боятся и Путин, и Лукашенко.

Если бы не Никол, Саргсян мог бы и дальше руководить и партией, и страной.