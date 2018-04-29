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Дуров предупредил о сбоях в работе Telegram в Европе

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  • 29.04.2018, 8:01
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В России проблемы зафиксированы только в районе Москвы и Санкт-Петербурга.

Владелец Telegram Павел Дуров сообщил в Twitter, что в Европе у пользователей мессенджера могут возникнуть проблемы.

"Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов. Просим прощения за неудобства – проблема решается", – написал он.

Согласно сервису Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, по состоянию на 4.40 по минскому времени наибольше сбоев в работе Telegram зафиксировано в Великобритании, Германии, Нидерландах, Италии и в Украине в районе Киева.

Скриншот: downdetector.ru

В России, где власти пытаются блокировать мессенджер Дурова, массовые проблемы зафиксированы только в районе Москвы и Санкт-Петербурга.


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