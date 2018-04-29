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Трамп уточнил дату встречи с Ким Чен Ыном

  • 29.04.2018, 8:08

Президент США подчеркнул важность переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели, сообщает Reuters.

"Я думаю, у нас будет встреча в течение следующих трех или четырех недель", – сказал американский президент.

Трамп подчеркнул, что "это будет очень важная встреча".

Ранее сообщалось, что местом встречи президента США и правителя КНДР может стать Монголия.

Напомним, представители США и КНДР проводят переговоры для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына. Цель переговоров – добиться ядерного разоружения Северной Кореи. Руководство КНДР заявило, что готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.


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