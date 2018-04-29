Трамп уточнил дату встречи с Ким Чен Ыном
- 29.04.2018, 8:08
Президент США подчеркнул важность переговоров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном должна состояться через три-четыре недели, сообщает Reuters.
"Я думаю, у нас будет встреча в течение следующих трех или четырех недель", – сказал американский президент.
Трамп подчеркнул, что "это будет очень важная встреча".
Ранее сообщалось, что местом встречи президента США и правителя КНДР может стать Монголия.
Напомним, представители США и КНДР проводят переговоры для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына. Цель переговоров – добиться ядерного разоружения Северной Кореи. Руководство КНДР заявило, что готово рассмотреть вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.