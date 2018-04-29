Россиян пронумеруют для повышения дисциплины 13 29.04.2018, 8:30

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Собранные о гражданах РФ данные будут подлежать постоянному хранению.

Российские власти продолжают создание единого общегосударственного реестра сведений о каждом гражданине страны, сообщает finanz.ru.

В рамках проекта "федерального информационного ресурса", который был запущен премьером Дмитрием Медведевым в прошлом году, каждому гражданину РФ будет присвоен уникальный идентификационный номер.

Предложения по его внедрению будут готовы к концу 2018 года, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минкомсвязи и ЦБ. А с 2019-го система, как ожидается, начнет работать.

Идентификатор станет универсальной заменой номеру паспорта, пенсионного и страхового удостоверения и будет ключом к базе данных, сводящей воедино всю доступную государству информацию о гражданах, которая в настоящий момент собирается и хранится на уровне различных ведомств.

Со временем выданный номер заменит гражданам остальные документы, не исключает источник в правительстве.

Согласно поручению Медведева, напомним, целью нововведения заявлена "унификация" имеющихся данных, обеспечение их "непротиворечивости", а также "укрепление дисциплины" населения при платежах государству.

Единая база, в частности, будет отслеживать то, как ведутся отчисления в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования, а также "налоги, сборы и другие обязательные платежи".

Исчерпывающий перечень данных, которые государство планирует собрать в реестр, отсутствует как в самом поручении кабмина, так и пояснительной записке к нему.

Говорится, что сведения будут предоставлять "налоговые службы, службы социального страхования и пенсионного обеспечения, статистические службы, службы земельного кадастра и регистрации прав собственности, органы внутренних дел, министерства обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, избирательные комиссии", а кроме того - "иные" государственные учреждения.

Помимо традиционных реквизитов (паспорт, свидетельство о рождении, ИНН, данные из ПФР и служб занятности) в реестр попадут "идентификаторы сведений об иных видах учета физических лиц", говорится в пояснительной записке без конкретизации.

Собранные данные "подлежат постоянному хранению, их уничтожение и изъятие не допускаются".