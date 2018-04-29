Треснувший под Лунинцем мост хотят отремонтировать к ноябрю 5 29.04.2018, 8:35

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Трещины увеличились после того, как начались ремонтные работы.

Аварийный путепровод в Лунинецком районе будет отремонтирован, как и планировалось, к ноябрю. Об этов в эфире телеканала СТВ заявил генеральный директор «Бреставтодор» Михаил Непочелович.

Ремонтные работы на путепроводе начались в начале апреля. На мосту планировали заменить верхнее дорожное полотно, расширить габариты дороги, отремонтировать пролеты и опоры. Однако 28 апреля во время строительства одна из конструкций оказалась повреждена и опасно накренена.

«Когда вскрыли ту сторону и те трещины, когда был загружен путепровод, асфальтобетон сняли, цементно-бетонную стяжку и другие защитные слои поснимали до самых балок. Когда мост немного разгрузился, эти трещины увеличились. По проектной документации ввод данного объекта после ремонта планировался на ноябрь месяц. Поэтому в этот срок путепровод будет отремонтирован», — заверил Михаил Непочелович.

Вчера аварийный мост был перекрыт: автомобили пустили в объезд. Движение поездов по проходящему под аварийным мостом перегону также приостановлено.