Три из четырех партий в парламенте Армении поддержат Никола Пашиняна 29.04.2018, 8:40

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Никол Пашинян

При этом ни одна из партий не выдвинула своего кандидата на пост премьера.

На предстоящих выборах премьер-министра Армении оппозиционного политика Никола Пашиняна, лидера партии "Гражданский договор", поддержат три из четырех парламентских фракции, сообщает dw.com.

В субботу, 28 апреля, о поддержке Пашиняна заявила фракция Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн". Ранее о том же заявили центристы из "Процветающей Армении" и фракции "Елк", в которую входят представители трех оппозиционных партий, включая" Гражданский договор".

Республиканская партия Армении (РПА), на данный момент остающаяся правящей партией, заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра. Официального объявления о поддержке Пашиняна также не последовало. РПА контролирует большинство мест в однопалатном парламенте Армении. Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении депутатя обсудят 1 мая.

Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран депутатами парламента премьер-министром. Протестные акции не прекращаются с 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.