Власти боятся «прозевать» революции в Беларуси 40 29.04.2018, 8:49

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Лукашенко призвал «губернаторов» к бдительности.

Лукашенко 28 апреля в ходе совещания с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района вновь акцентировал внимание на событиях в Армении.

Как сообщает пресс-служба правителя, говоря в целом о роли органов местной власти и руководителях предприятий, Лукашенко призвал их к «продолжению кропотливой работы по социально-экономическому развитию страны».

«Вы услышали разговор. Вы должны понимать, что это не от него исходит - губернатора, - и не от председателя райисполкома. Это политика. Сегодня должна быть такая политика. Я вам сказал по большому счету, почему. Чтобы нас не перевернули. Я вам сказал в послании - нам еще подбросят этих проблем, вот увидите. Но я за вас меньше беспокоюсь. У нас там, в Минске, дай бог удержать ситуацию», - сказал диктатор.

При этом Лукашенко напомнил о событиях в Армении, где «запылала вся страна».

«Я с президентом (Армении – ред.) разговаривал. Он мне позвонил, говорит: Александр Григорьевич, прозевали», - сказал правитель.

Лукашенко подчеркнул, что были и другие причины, которые привели к событиям в Армении – прежде всего серьезные проблемы в экономике страны и коррупция.

«Почему я особенно губернаторов в последнее время дергаю - если прозевали губернаторы, никто не исправит. Это мне потом надо бежать и закладывать голову. Это центральные люди в стране - губернаторы и мэр Минска. А в его команде все вы, особенно председатели райисполкомов. Смотрите, чтобы мы сами себе не создали проблем», - призвал Лукашенко.