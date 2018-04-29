Чтоб не затянуло в воронку 1 Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

29.04.2018, 8:56

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Валерий Карбалевич

Режим в Беларуси не в состоянии решить самую важную проблему.

Конфронтация России с Западом и, в первую очередь, с США нарастает уже не по дням, а по часам. ВВС и флот США, Великобритании и Франции в ночь на 14 апреля нанесли удары по сирийским военным объектам. Так режим Башара Асада наказан за применение химического оружия.

Россия выдвинула совсем экзотическую версию, будто химоружие в сирийском городе Дума применила Великобритания (?). Видимо, это такая простоватая месть за «дело Скрипаля». Эксперты говорят, что конфликт в Сирии может перерасти в ядерную войну.

Здесь важно обратить внимание, что с 2014 года, с момента начала конфронтации России с Западом, официальный Минск пытался занять позицию нейтралитета, хоть и не всегда последовательно. Сейчас МИД Беларуси выступил с осуждением военной акции США, Великобритании и Франции в Сирии. То есть Минск поддержал Россию. Нейтралитет испарился? В ближайшее время станет понятно, как далеко готово пойти белорусское руководство в поддержке своего союзника.

Но если по поводу возможности «горячей войны» ситуация очень неопределенная, то экономическая война между РФ и США идет полным ходом. Очередные американские санкции против российских олигархов привели к обвалу российского фондового рынка. В результате чего девальвация российского рубля на пике составила 9% (позже рубль несколько отыграл назад). И это далеко не конец фильма. США готовят против России новые санкции.

Иначе говоря, наш основной союзник и партнер из-за собственных непомерных амбиций вступает в период жесткой экономической и внешнеполитической турбулентности. И это самым непосредственным образом отражается на Беларуси.

Поскольку обменный курс белорусского рубля сильно зависит от российской валюты, то вполне логично, что на прошлой неделе наш рубль девальвировался по отношению к доллару на 5%. И это только цветочки.

Экономические эксперты прогнозируют, что ослабление российского рубля грозит снижением нашего экспорта в Россию, ибо это ведет к удорожанию белорусских товаров на рынке РФ. Вообще американские санкции могут загнать экономику России в рецессию. В результате чего российский рынок может скукожиться. С учетом того, что на РФ приходится 44% экспорта Беларуси, то рецессия российской экономики — это гарантия рецессии белорусской.

Кроме того, вынужденное ослабление белорусского рубля грозит разрушить стабильность финансового рынка Беларуси, ведет к ускорению инфляции, снижению зарплат белорусов в долларах, увеличению внешнего долга.

У пяти российских банков, в отношении которых введены западные санкции, есть «дочки» в Беларуси: Сбербанк, ВЭБ, Газпромбанк, ВТБ и Банк Москва. Это значит, что их возможности инвестиций, кредитования здесь уменьшатся. Кроме того, три из этих банков — Сбербанк, ВЭБ и ВТБ являются кредиторами белорусского правительства. И когда Беларусь обратится к ним с просьбой рефинансировать долг, что неоднократно происходило раньше, могут возникнуть проблемы.

Кроме того, неясно, сможет ли Россия, оказавшись в сложной экономической ситуации, так же щедро поддерживать экономику Беларуси, как раньше.

Еще одна угроза для белорусского АПК, которая замаячила на горизонте, тоже связана с экономической войной между Россией и Западом. Из-за эмбарго на поставки продовольственных товаров из ЕС российские производители лишились сильных конкурентов. Там появились большие ниши. В рамках политики импортозамещения в АПК РФ пошел бизнес, значительные деньги. То есть агропромышленный сектор России демонстрирует рост.

И вот 5 апреля министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью «РИА Новости» вдруг заявил: «Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком. Мы планируем в ближайшие 5—7 лет закрыть этот вопрос».

Для белорусского руководства это прозвучало как гром среди ясного неба. Ибо для Беларуси это создает довольно мрачную перспективу. Валютная выручка от экспорта продуктов питания за 2017 год составила около 5 млрд долларов. Это 16,6% от всего экспорта. Что лишь немного меньше, чем поставки за рубеж машин и оборудования (18,1%).

Проблема в том, что более 90% экспорта продовольственных товаров Беларуси приходится на российский рынок. Если он исчезнет или сильно сократится, то под угрозой окажется полноценное существование целой отрасли белорусской экономики — АПК.

Причины привязки нашей экономики к российской давно известны. Беларусь получает от России нефть и газ на льготных условиях. Без таких льгот белорусская промышленность неконкурентоспособна. Для удержания экономической ситуации хотя бы на нынешнем уровне Беларуси каждый год необходимы кредиты от правительства РФ или Евразийского фонда стабилизации и развития.

Российский рынок является очень удобным и комфортным для экспорта белорусской продукции. Значительная ее часть покупается там за счет средств федерального бюджета, то есть без конкуренции, на льготных условиях. Ведь не случайно в Минск регулярно приезжают российские губернаторы.

Привыкшие к таким комфортным условиям белорусские государственные предприятия плохо адаптируются к другим рынкам. Чтобы отвязаться от России, в Беларуси должны пройти структурные реформы, наша экономика должна стать рыночной, приспособленной к конкуренции на мировых рынках. Только в этом случае возможна диверсификация внешней торговли. Но Лукашенко не хочет перестраивать госсектор на рыночных условиях. А в таком случае задача переориентации на другие рынки не имеет решения.

Таким образом, Россия, долгое время бывшая основным фактором поддержки Беларуси, сегодня становится главным источником проблем для нашей страны. Ввязавшись в долговременную ожесточенную конфронтацию с Западом, Москва может втянуть нас в свои военные авантюры.

Погружение российской экономики в кризис в результате американских санкций потянет за собой и белорусскую. Но для того, чтобы избежать такой участи, уменьшить зависимость от союзника, необходимы рыночные реформы, на которые Лукашенко не способен. В итоге возникает проблема, не разрешимая в рамках белорусской социальной модели и нынешнего режима.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»