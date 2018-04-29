Белорус в США: На права сдавал со словарем, зарабатываю $10 тысяч 9 29.04.2018, 9:22

2,892

Источник: tut.by

Как белорусский дальнобойщик добился успеха в Америке.

«Такого уровня жизни как в США в Беларуси я бы не получил», — уверен белорус Вадим. Пятнадцать лет назад парень уехал с семьей в Америку на ПМЖ, где устроился на работу дальнобойщиком. О смене места жительства, «носатых» грузовиках, полицейских и заработке мужчина рассказал tut.by.

«Первый рейс как первый блин — комом»

Быть фирмачом, одеть кожанку и ездить на подержанной иномарке — мечта многих молодых людей из 90-ых, но это утверждение точно не про героя нашего материала — Вадима. Как и все мальчишки, о машине в те годы он тоже мечтал, но только видел он себя не за рулем юркой легковушки — хотел ездить на большегрузе.

Источник: tut.by

— Все эти модные тогда кооперативы и купи-продай были не для меня. Так что к окончанию школы я окончательно дозрел в своем желании и знал, куда пойду учиться, — признался Вадим.

«Чтобы крутить баранку университеты не нужны», — посчитал парень и едва дождавшись 18-летия пошел на водительские курсы по категориям В и С. Потом три года Вадим работал на самосвале в дорожно-строительном тресте — возил песок и щебень на строящиеся дороги. Стаж по специальности дал Вадиму возможность открыть дополнительные водительские категории — Д и Е, и наконец-то отправиться на большегрузе в дальние рейсы.

— Знакомый помог устроиться на работу в немецкую компанию водителем тягача. Фирма возила гуманитарку из Германии в Казахстан, вот и я по такому маршруту отправился на сорок дней. Но разочаровался и очень пожалел… — рассказал мужчина.

Первый рейс в Казахстан выпал на суровый и морозный декабрь.

— Я-то думал, что Казахстан — это тепло круглый год, арбузы. А с напарником приехали туда — холод жуткий, даже топливо в баке замерзло. Первый блин оказался комом: так намучался, что решил — такого «счастья» мне не надо и уволился.

Вадиму тогда был 21 год. Он уже обзавелся семьей, на свет появился сынишка, а еще через некоторое время — дочка. Чтобы заработать побольше, днем возил пассажиров на 53-й маршрутке, а в выходные и по ночам таксовал.

— Но прошло время — остыл от первого лихого рейса, мне снова захотелось пересесть на тягач и отправиться в дальние дали. Тем более в те годы в дальнобое хорошо зарабатывали — долларов по 700−900, это было круто.

«Ехал в Америку, а по-английски знал одно слово»

Пересесть на тягач Вадиму удалось. Только сделал он это уже не в Беларуси, и даже не в Европе, куда стремились уехать на заработки многие соотечественники, а за 8 тысяч километров от родины — в Соединенных Штатах Америки.

— Попал в Америку очень просто: в 2001-м году туда на ПМЖ уехал мой отец, а я с женой и детьми за ним через два года — на воссоединение семьи. Страшно так круто менять свою жизнь не было — это ж двадцать лет с небольшим — какие тогда мозги были! Ни о чем не задумывался. Так мы попали в большой город Миннеаполис в штате Миннесота.

Уезжал Вадим в США без знания базового английского. Говорит, по-английски помнил только одну фразу из школьной программы: «Ландан из зэ кэпитал оф Грейт Бритн», да еще в самолете узнал слово ice — лед, потому что стюардесса все время его предлагала к напиткам.

Первые полтора года после переезда в США Вадим был разнорабочим на стройке, получал 3500 долларов в месяц. Параллельно готовился к сдаче экзамена на получение американского водительского удостоверения — с белорусскими правами в Америке работать нельзя.

— Устроиться дальнобойщиком здесь очень просто, вакансий много. Но сейчас для этого требуется постоянное место жительства. Знаю, что и того, кто имеет грин-карту, могут принять на работу. Кстати, в США есть большой плюс — учиться на водительских курсах никто не требует: уверен, что хорошо ездишь — иди сдавай экзамен и получай документ.

Источник: tut.by

Кстати, медсправка для получения американского водительского удостоверения тоже нужна, но по словам Вадима, получить ее за океаном гораздо проще, чем на родине.

— Я с ужасом вспоминаю, как в Беларуси надо было побегать по кабинетам, пройти много врачей. В Америке требуется лишь один визит к врачу, который стоит 60−80 долларов, время приема — минут пятнадцать. Медик спрашивает потенциального водителя о его болезнях, принимает анализ мочи, проверяет слух, зрение, меряет давление. Если все хорошо, дают справку на 2 года.

Скрывать от врача свои недомоганиях и заболевания никто даже не думает — ведь рано или поздно ложь раскроется и обманщика ждет огромный штраф и тюремный срок.

Пожив в США полтора года Вадим все еще не очень хорошо знал английский язык, поэтому в дорожной полиции ему пошли навстречу и разрешили сдавать теоретический экзамен на права со словарем.

— Нужно было ответить на 200 вопросов. Сдавал этот экзамен я целую неделю — приходил и по словарю переводил каждое слово. Но сдал же!

Источник: tut.by

Практический экзамен на тягаче в Америке также проходит совсем не так, как в Беларуси. Чтобы пройти испытание, Вадим за 300 долларов арендовал на несколько часов тягач. Перед экзаменом показал переведенную и заверенную нотариусом «корочку» об окончании шестимесячных водительских курсов в Беларуси — «для них это было — вау, профи!»

— Практику сдаешь четыре часа: первые 120 минут ты ездишь по площадке на грузовике — привыкаешь к нему. А следующие два часа — непосредственно экзамен. Никаких трудностей при сдаче у меня не возникло, поэтому мне выдали американские водительские права категории А — это грузовик с прицепами с возможностью работать на коммерческом транспорте (Commercial license).

«Боялся, но сел на «носатый» truck»

Вадим рассказал, что в Америке важно, чтобы у водителя, который устраивается на работу в компанию был стаж управления автомобилем — тогда и оплата труда будет выше, чем у новичка.

— На первую свою работу водителем в США я устраивался к эмигранту из Беларуси. Кстати, в перевозках работает много выходцев из стран бывшего СССР. Своему будущему работодателю я сказал, что имею стаж вождения, показал подтверждающие документы. Два года работал у него на Freightliner Century и получал 35 центов за милю (1 миля — 1,61 км. — Прим. AUTO.TUT.BY) пробега. В месяц получалось примерно 4000−4500 долларов. Неопытному водителю за такую же работу платят 20−25 центов за милю.

Мужчина рассказал, что поначалу опасался ездить на «носатом» американском траке, но европейских грузовиков в США нет, поэтому пришлось привыкать.

— Американский трейлер длиннее европейского тягача с прицепом. Например, сам прицеп имеет длину 53 фута (16,2 метра), а вся сцепка — 80 футов (24,4 метра). Поначалу боялся что тяжело будет справляться с такой «гусеницей». Но страх был напрасным.

Источник: tut.by

Почти везде в США широкие дороги — ездить, поворачивать и перестраиваться из полосы в полосу не составляет труда.

— Конечно, по сравнению с «европейцем» американский тягач более шумный — это его единственный минус. Зато ездить на нем после наших МАЗов — настоящее удовольствие. На дороге они устойчивые, даже сильный боковой ветер не положит на бок этот грузовик. А про комфорт и говорить нечего! Кабина — настоящая квартира: по ней можно ходить, а если я становлюсь в полный рост и вытягиваю руку вверх, то даже до потолка не достаю: вот это масштабы! В машине есть кондиционер, большой холодильник, микроволновка, спальник, стол, розетка на 110 вольт.

«Хотел полицейскому ножичек показать — а он за пистолет»

Перед отправлением в первые рейсы работодатель консультировал Вадима, как ездить в определенном штате: ведь в каждом свои правила и законы, которые большинство американцев соблюдают.

— Границ и таможни между штатами нет, въезжаешь и на глаза попадается лишь дорожный щит с приветственными словами. Никаких очередей, а за счет этого время очень экономится. Да и благодаря разрешенной скорости для движения — 100−120 км/ч, за 11−12 часов проезжаешь 1000−1100 километров.

Источник: tut.by

В США нет ограничений по времени для заезда в города. К тому же водитель сам решает как ему ехать: по населенному пункту или кольцевой дороге.

— Но в восточной части США есть свои особенности: дороги там старые, под трейлеры не очень приспособлены, парковок для грузовиков мало, а фирм наоборот — много. Заезжать под разгрузку туда лучше ночью, когда дороги свободны от легковушек.

Еще один нюанс, который следуют учитывать американским дальнобойщикам: во многих штатах грузовики могут ехать лишь по первым полосам, нарушил это требование — получай штраф от дорожной полиции.

— Меня несколько лет назад в Калифорнии оштрафовали на 120 долларов за то, что я вылез в третью полосу, а нельзя было, — говорит водитель.

Но Вадим на полицию не жалуется, считает, что не такие уж они суровые, как о них говорят. Да и не останавливают они законопослушных водителей. Например, Вадима за все 15 лет жизни в США останавливали всего три раза.

— В США полиция с полосатыми палочками на дорогах не стоит, как у нас. Чаще всего они ездят в потоке и наблюдают за тем, как водители соблюдают ПДД. Нарушил — остановят, но не обязательно штрафанут, могут и предупреждение вынести: это зависит от того, что ты сделал. Очень любят поговорить с эмигрантами, узнать, как там в чужой стране живется. У меня, например, спрашивали про Сталина — я говорил им, что из России, потому что Беларусь они не знают.

Кстати, когда любого автомобилиста останавливает инспектор, то выходить из салона водителю ни в коем случае не надо — это может быть расценено как попытка нападения на полицейского и чревато серьезными последствиями.

— Попался и я как-то в такую неприятную ситуацию: инспектор спросил, есть ли у меня оружие. А у меня ножик в бардачке лежал, ну я туда и полез, хотел ему показать, где он лежит. Полицейский закричал, пистолет выхватил! Оказывается, я просто должен был ему сказать, где лежит оружие, но при этом никаких действий не предпринимать. Хорошо, что тогда обошлось все…

Если владелец авто любитель ездить подшофе — люди увидят это по «пьяным» автомобильным номерам: в штате Миннесота черно-белые и начинаются с буквы W

Вадим рассказал, что лишиться водительского удостоверения в Америке можно легко, например, если попался пьяным за рулем.

— Если в крови немного алкоголя, то сразу прав не лишат, но будут такого водителя контролировать, а на машину повесят «пьяные» номера. А вот для дальнобойщика такое нарушение значит потерю работы. Никто не хочет брать водителей-пьяниц, ведь за таких надо платить повышенную страховку.

Помимо дорожной полиции дальнобойщиков могут проверить и оштрафовать инспекторы, которых профессиональные водители называют «диотишниками» (от DOT: Department of Transportation — Министерство транспорта. Прим. AUTO.TUT.BY).

— Проверяют, чтобы не было перегрузки по весу (кстати, действуют ограничения по весу в США круглый год), техническое состояние трейлера, а также режим соблюдения труда и отдыха — по тахографу, который потребовали здесь устанавливать на грузовики совсем недавно.

К слову, американские водители должны работать по 40 часов в неделю (8-часовой рабочий день), но не более 60 часов — для городских водителей и не более 70 часов — для тех, кто ездит в дальние рейсы. Но за все, что свыше 40 часов, платят по двойному тарифу.

«Заработал на два собственных тягача»

Несколько лет Вадим пробовал работать наемным водителем в разных фирмах, в том числе тех, которые принадлежали американцам: возил и скоропорт, и сухие грузы. За год он наезжает около 150 тысяч миль (более 240 тысяч км. — Прим. AUTO.TUT.BY). Говорит, что лучше работать на американские компании, мол, «они и законы соблюдают более тщательно, обмануть не пытаются или недоплатить, как наши».

— Водитель сам выбирает, в какой рейс он поедет: короткий или длинный. Есть компании, которые предлагают работу с понедельника по пятницу, есть на две недели. Двухнедельная — хорошая поездка, за нее наемный водитель может получить около 3 тысяч долларов. Но еще лучше, когда ты выполняешь этот заказ на собственном грузовике: тогда можно заработать около 7 тысяч долларов чистыми.

Источник: tut.by

Вадим понял, что для того, чтобы больше зарабатывать, нужно купить свой тягач. Но одного желания мало, нужна возможность — ее мужчине предоставила одна из американских компаний-перевозчиков.

— У этой фирмы были сто своих машин. Они мне сказали: приходи к нам работай, если хочешь покупай у нас в рассрочку трак. При этом выплачивать деньги я могу так, как мне удобно, рвать жилы и по тысяче долларов в месяц платить не надо было.

Наш земляк остановился на четырехлетнем тягаче Peterbilt за 30 тысяч долларов. Договорились, что выплачивать деньги он будет в течение четырех лет. До этого авто будет принадлежать компании, а Вадим будет возить их грузы и платить им проценты от стоимости. При этом страховкой и обслуживанием авто также будет заниматся компания.

— Мне не понадобилось четыре года, чтобы рассчитаться за трак — машина стала полностью моей спустя год.

Еще через пару лет Вадим поменял свой трейлер на другой, а также купил еще один, на который посадил наемного водителя. Для оказания помощи на дороге обзавелся микроавтобусом-техничкой.

— Я решил работать сам на себя, как говорят в Беларуси — ипэшник. Работой загружен, заказы есть постоянно, так что простоев у меня нет.

«Летаю в отпуск Майами и собираюсь купить дом»

Сегодня заработок Вадима в месяц составляет 8−10 тысяч долларов. Этой суммы вполне хватает для того, чтобы достойно содержать свою жену-домохозяйку и уже четверых детей — Сергея, Ирину, Стивена и Николь.

Семья Вадима

Источник: tut.by

— Конечно, то, что я сам себе хозяин накладывает определенный отпечаток — у меня нет никакого социала, как при работе в компаниях. Но я и зарабатываю больше.

Около 4 тысяч долларов в месяц у Вадима уходит на обязательные платежи. Больше всего тянет аренда дома — 1500 долларов (своего дома у семьи пока нет), а еще нужно оплатить страховку, обслужить автомобили, купить одежду, продукты, и прочие траты. Все остальное Вадим откладывает.

Этот дом за полторы тысячи долларов в месяц арендует семья Вадима

Источник: tut.by

— Моя семья ни в чем не нуждается. У детей есть все, что им нужно, всякие новомодные Apple. Себе я купил новый BMW 750 за 100 тысяч долларов. Два раза в год всей семьей ездим в отпуск в Майами. Планируем обзавестись собственным домом.

Вадим убежден: останься он в Беларуси, таких возможностей для жизни у него бы не было. Хотя он признался, что и сейчас скучает по родине, благодаря своему видео-каналу на YouTube поддерживает связь с соотечественниками и заводит новые знакомства.

— Когда я работал в Беларуси, был один огромный минус — маленькие зарплаты и их постоянная задержка. Из-за безденежья водители сливали солярку или воровали запчасти и продавали их — хоть какая-то возможность добыть деньги на жизнь. В Америке такого нет — зарплата на фирмах выплачивается каждую неделю стабильно. Задержали — по суду заплатят в два раза больше. Это так важно: дать людям заработать и достойно жить на полученные от работы деньги…