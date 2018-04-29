Пользователи в Беларуси сообщают о том, что у них не работает Telegram 5 29.04.2018, 9:26

1,645

Приложение на смартфонах не грузится.

Белорусские пользователи в соцсетях сообщают, что у них не работает Telegram.

Приложение на смартфонах не грузится, пользователи в соцсетях сообщают о том, что Telegram не работает. Проблема коснулась не только в Беларуси. О том, что мессенджер не доступен, говорят пользователи Украины, Швеции, Италии и других стран.

Накануне владелец Telegram Павел Дуров предупредил в твиттере, что у европейских пользователей могут возникнуть проблемы из-за перегрева серверов.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля, удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Ведомство внесло мессенджер в реестр запрещенных сайтов и в понедельник приступило к его блокировке.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют никаких действий от пользователей.

Роскомнадзор в борьбе с Telegram заблокировал миллионы IP-адресов, однако Telegram продолжал работать. Беларуси блокировка не должна коснуться, как впрочем и жителей других стран.