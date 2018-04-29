Белорусская игра «Яшчар» станет историко-культурной ценностью 29.04.2018, 9:43

Игра является отображением архаических брачных ритуалов.

Народная молодежная игра «Ящур» деревни Гута Воропаевского поселкового совета Витебской области войдет в Государственный список историко-культурных ценностей.

Предложение одобрила Белорусская республиканская научно-методическая рада по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Беларуси, сообщает БелТА.

На основе воспоминаний местных носителей традиционной культуры, которые родились в 1910-30-х годах и свидетельствуют о широком распространении игры «Ящур» (по-местному «Яшчар») на Поставщине, игра была восстановлена в 2012 году участниками фольклорного кружка Гутского социально-культурного центра на деревенских вечеринках, которые проводятся на Рождество, Купалье, на пасхальной неделе.

Когда начинается игра, выбирается ведущий - парень-Ящур, которого переодетым сажают в центре, и вокруг него движется хоровод девушек с песней. Во время хоровода Ящур выбирает себе «деву», с которой он снимает платок или венок, а потом каждая девушка поет Ящуру традиционную песню-просьбу и выполняет его задания, чтобы вернуть вещь.

По мнению некоторых этнографов, игра является отображением архаических брачных ритуалов.

На вечеринке танцуют краковяк, лявониху, польку и другие танцы, а также играют в народные забавы «Адам и Ева», «Исповедь», «Голубка», «Ручеек», «В киселя», «Золото» и другие. Этнографическая вечеринка в деревне Гута с аутентичным музыкальным сопровождением представляет интерес и для туристов как своеобразная изюминка этого края.