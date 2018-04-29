Ким Чен Ын пообещал в мае публично закрыть ядерный полигон 1 29.04.2018, 9:49

Заявление было сделано на межкорейском саммите.

Правитель КНДР Ким Чен Ын заявил на межкорейском саммите, что ядерный полигон Пхунгери закроют в мае, процесс его демонтажа будет публичным. Об этом сообщил журналистам на брифинге в Сеуле Юн Ён Чан, пресс-секретарь президента Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

Ким Чен Ын пообещал пригласить в КНДР журналистов и экспертов в области безопасности, которые будут следить за закрытием полигона. Он отверг заявления о том, что северокорейская сторона согласилась демонтировать объекты на полигоне, поскольку они больше непригодны. «Некоторые говорят, что Север уничтожает объекты, которые не работают, но вы увидите, что они в хорошем состоянии», — сказал лидер КНДР.

По словам представителя президента Южной Кореи, северокорейский лидер также заявил, что в случае подписания мирного договора с США у КНДР не будет необходимости в ядерном оружии.

«Люди увидят, что я не тот человек, который запускает ядерное оружие в сторону Южной Кореи, Тихого океана или США», — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

«Зачем нам иметь ядерное оружие и жить в трудном положении, если мы пытаемся строить с американцами доверительные отношения, и они [США] обещают нам прекратить войну и не нападать на нас? (на КНДР)», — добавил он.

Пхеньян выступает за то, чтобы не повторялась «болезненная история Корейской войны» 1950-1953 годов, подчеркнул лидер КНДР.

27 апреля лидеры Южной и Северной Кореи — Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын — встретились в пограничном пункте Пханмунджом. По итогам этих исторических переговоров стороны, в частности, договорились заключить мирное соглашение до конца 2018 года, а также добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.