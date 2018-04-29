Вырастут цены, ограничат в кредитах: что изменится в мае 2 29.04.2018, 9:58

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Топ майских изменений, которые скажутся на кошельках белорусов.

В Беларуси с 1 мая будут по-новому выдавать кредиты, введут тариф на зарядку электромобилей, повысят пенсии, поднимут цены на некоторые марки сигарет.

Портал tut.by составил топ майских изменений, которые скажутся на кошельках белорусов.

Введут тариф на зарядку электромобилей

С 1 мая также вводится тариф на зарядку электромобилей. Он сопоставим с тарифом на электрическую энергию для населения, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее выработку.

Тариф вводится с 1 мая и составляет 0,15693 рубля (без НДС) за 1 кВт·ч. МАРТ указывает, что это ниже общего тарифа для организаций, работающих в сфере услуг, на 48%.

Так как тариф на электрическую энергию применяется в отношении юрлиц и ИП, оказывающих услуги по зарядке электромобилей, он подлежит индексации на изменение курса белорусского рубля к доллару в соответствии с законодательством.

Кредиты начнут выдавать по-новому

С 1 мая белорусские банки начнут иначе рассчитывать кредитоспособность клиентов на кредиты на потребительские нужды и суммы кредита на недвижимость. Так, платежи по кредитам на потребительские нужды не должны превышать 40% от среднемесячного дохода клиента. При этом банки будут самостоятельно решать, какие конкретно доходы учитывать при рассмотрении заявки на выдачу кредита. Это могут быть не только зарплаты, но и проценты по вкладам, доходы от сдачи в аренду квартиры, доходы от ведения личного подсобного хозяйства и другие.

Еще одно изменение — суммы кредита на недвижимость, которые выдают банки, регулятор ограничивает 90% от стоимости приобретаемого жилья. Но и здесь банки могут выходить за эти ограничения. Главное условие — чтобы кредиты с превышением составляли не более 10% от общего кредитного пакета банка на недвижимость.

Подорожают мобильные звонки

Компания МТС вслед за другими операторами (life:)

, velcom) объявила о повышении тарифов на мобильную связь. С 1 мая обещается увеличение цен примерно на 3%. Последний раз услуги МТС дорожали в апреле прошлого года.

Изменение обусловлено развитием инфраструктуры, внедрением новых технологических решений и развитием цифровых продуктов, необходимых для повышения качества оказываемых услуг, уточняют в компании.

С новыми тарифами на сотовую связь и фиксированный интернет можно ознакомиться по ссылкам: физ.лица, юр.лица, роуминг.

Вырастут цены на сигареты

С 1 мая в Беларуси подорожают некоторые марки сигарет. Вырастут цены на некоторые сигареты, которые производит гродненская табачная фабрика «Неман». К примеру, сигареты Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure будут стоить 2,1 рубля (сейчас — 2,05 рубля), Pall Mall Superslims Azure, Pall Mall Superslims Violet — 1,95 рубля (сейчас — 1,9 рубля), Rothmans Blue, Rothmans Blue+, Rothmans Azure, Rothmans Azure+ - 2,25 рубля (сейчас — 2,2 рубля), Rothmans Demi Click Amber — 1,91 рубля (сейчас — 1,9 рубля).

В продаже появятся со следующего месяца сигареты компании «Табак-инвест» Winston XSlims Green Impulse, их будут продавать по 2,75 рубля. Кроме того, с 1 мая компания «Беларусьторг» поднимет цены на сигареты Kent Mode Blue и Kent Mode Silver — с 2,65 до 2,7 рубля.

Успеть заплатить налог

Белорусы, которым насчитали подоходный налог за прошлый год, должны уплатить его до 15 мая. Напомним, сбор должны внести, например, те, кто за год продал больше одного легкового автомобиля; получил доходы из-за границы; в течение 5 лет продал больше одной квартиры или земельного участка; получил больше 5555 рублей доходов в виде дарения не от родственников.

Те, кто не уплатит налог или уплатит частично и сумма задолженности в бюджет будет больше одной базовой величины, может получить штраф в 15% от неуплаченной суммы сбора. При этом сумма штрафа не может быть меньше 0,5 базовой величины — 12,25 рубля.

Для белорусов отменят визы на китайский остров Хайнань

Белорусы смогут ездить на китайский остров Хайнань без визы. Эту информацию подтвердили в МИД Беларуси. Это нововведение распространяется на туристов из 59 стран мира. Безвиз начнет работать с 1 мая и коснется тех, кто будет находиться на Хайнане до 30 дней. Среди стран, для которых таким образом отменили визы, также есть Россия, Украина, Великобритания, Франция, Италия и Греция.