«Нас обманули»: Пучдемон сожалеет, что не объявил о независимости Каталонии после референдума 1 29.04.2018, 10:13

Карлес Пучдемон

Экс-глава Каталонии будет продолжать давление на испанское правительство.

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон выразил сожаление, что не объявил о независимости региона сразу после проведения референдума. Об этом он заявил в интервью газете The Times, которое она опубликовала в субботу.

«У меня была прямая информация, что окно для политического диалога будет открыто, если мы не будем принимать каких-либо необратимых решений. Я всегда отдаю предпочтение диалогу при решении дел, и именно поэтому я промедлил, но это была ошибка. Какого-либо диалога никогда не планировалось, а через неделю мы оказались в худшем положении. Это было настоящим безответственным обманом испанского правительства», — отметил он.

Пучдемон, отвечая на вопрос, готов ли он вернуться в Испанию, сказал: «Нет, потому что в тюрьме я стал бы заложником без свободы слова, без свободы передвижения».

«В изгнании мы можем действовать, оказывать давление. Если бы все члены правительства были в тюрьме, то никто о нас не говорил бы», — подчеркнул бывший лидер Каталонии.

«Самый реалистичный вариант — это не иметь плана на будущее. В худшем случае меня экстрадируют в Испанию. Это означает, что мое будущее будет очевидным: десятилетия в тюрьме. Если этого не произойдет, то, вероятно, я проведу много лет в изгнании», — поделился он.

В Каталонии 1 октября 2017 года прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% его участников высказались за независимость. Мадрид изначально заявлял, что считает этот референдум нелегитимным.

Решением Верховного суда Испании под стражу помещены некоторые каталонские политики. Ряд сторонников независимости, в том числе экс-лидер автономии Карлес Пучдемон, находятся за пределами королевства. Верховный суд предъявил обвинения 13 бывшим чиновникам региона в подстрекательстве к бунту после незаконного референдума о выходе из состава страны и провозглашения парламентом Каталонии независимости.