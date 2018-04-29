Почему сборной Беларуси лучше не выпадать в Д2 1 Сергей Малышко, pressball.by

29.04.2018, 10:30

Источник: pressball.by

В хоккей научились играть все — клише банальное, но актуальное.

Пока мы считаем, сколько раз подряд проиграла сборная Беларуси, и всерьез опасаемся вылета из элиты, на чемпионате мира в Д2 развернулась драма с лихо закрученным сюжетом и умопомрачительной развязкой. И вообще: уровень конкуренции в Д2 такой, что, потеряв место в элите, забыть о ней можно надолго.

В хоккей научились играть все — клише банальное, но актуальное. Тенденция последних лет такова, что неожиданностей с налетом сенсационности впору ждать теперь всегда, а не раз в четверть века, как это было раньше, когда, кроме американского "Чуда на льду" в 1980-м или знаменитого шведского "синдрома Копатя" в 2002-м, и вспомнить-то особо нечего. Швейцария на ЧМ-2013, сборная "остальной" Европы на Кубке мира-2016, Германия на Олимпиаде-2018 — все эти "апсеты" с серебряным отливом компактно уместились в последнюю пятилетку. То ли еще будет?

Участники планетарного первенства в дивизионе 1А стараются не отставать. Может, уровень у турнира и не тот, но здесь бушуют такие страсти, что элита отдыхает. В прошлом году, к примеру, произвели фурор южнокорейцы, урвавшие одну из двух путевок в высший свет (вторая отошла фаворитам из Австрии) и ныне готовящиеся там дебютировать. Тогда в Киеве хозяева последней Олимпиады оставили не у дел в том числе казахстанцев с их грозной натурализованной мегатройкой Доус — Бойд — Боченски. Знали бы сыны степей, что застрянут в Д2 как минимум на три года…

Источник: pressball.by

Нынешний будапештский форум в Д2 по части интриги затмил киевский с лихвой. Зацените цепочку результатов: Польша повалила Словению, Словения — Венгрию, Венгрия — Италию, Италия — Казахстан, Казахстан — Великобританию, Великобритания — Польшу. В итоге накануне заключительного тура сложилась уникальная ситуация: все шесть команд успели и победить, и проиграть, а пять из них претендовали на две путевки в класс сильнейших! В то же время на вылет в группу "В" стояли Польша, Казахстан и Венгрия.

От возможных успешных комбинаций "промоушна" кружилась голова. Их оказалось сразу семь: Великобритания + Казахстан; Великобритания + Италия; Великобритания + Словения; Великобритания + Венгрия; Казахстан + Словения; Казахстан + Венгрия; Словения + Венгрия. Иными словами, итальянцы и словенцы, покинувшие элиту в прошлом году, уже не могли одновременно туда вернуться.

Источник: pressball.by

Казахстанцы, игравшие уже без североамериканского звена (Боченски повесил коньки на гвоздь, Бойд еще прошлым летом свинтил в московское "Динамо", а Доус вдрызг разругался с руководством "Барыса" и, как следствие, не приехал в сборную), но с натурализованным шведом Хенриком Карлссоном в воротах, в матче с поляками свою задачу-минимум решили без сучка без задоринки — 6:1. Потерпев сокрушительное поражение, "репрезентация" вывалилась в Д3. Ее место в следующем году займет сборная Литвы, ведомая суперветеранами — 77-летним Дарюсом Каспарайтисом и чуть более молодым 66-летним Дайнюсом Зубрусом.

Источник: pressball.by

Если бы в следующем поединке игрового дня итальянцы со словенцами поделили бы очки, то казахстанцев можно было бы досрочно поздравлять с возвращением в элиту. Но если бы все было так просто… Загвоздка в том, что ни итальянцев, ни словенцев ничья в основное время не устраивала, и такой исход изначально виделся крайне маловероятным. Однако этот ЧМ по степени драматизма, похоже, решил превзойти все предыдущие, вместе взятые. На последней минуте третьего периода на арене имени Ласло Паппа горели так необходимые Казахстану 3:3!

И итальянцам, и словенцам нужно было идти ва-банк. Первыми не выдержали балканцы, в большинстве заменившие Гашпера Крошеля шестым полевым. Они рискнули — и проиграли. По закону триллера, когда составы уже подравнялись, апеннинцы стараниями Диего Костнера забросили победную шайбу в пустые ворота за 2,3 секунды до сирены. Гол застал итальянского голкипера Марко де Филиппо Ройю в полупозиции: в это время он стремглав несся на скамейку запасных… Феерический конец! Но разве могло быть иначе на этом сумасшедшем турнире?

Важнейшая победа "Скуадры адзурры" (между прочим, первая над словенцами за 27 лет!) до предела закрутила интригу в споре за два вожделенных пропуска в высшее общество. Словения выбыла из гонки — конкурс на "промоушн" накануне последней игры на турнире сузился до "двух команд на одно место". Причем существовала вероятность, при которой четыре оставшихся в игре претендента набрали бы одинаковое количество очков — по 9.

Все зависело от заключительного сражения форума Венгрия — Великобритания. Виктория мадьяр в основное время выводила в высший дивизион и их, и казахстанцев, которые в закрутке четырех команд набрали бы по шесть очков — против трех у британцев и итальянцев. Тогда как любой другой исход последней битвы осчастливил бы как раз островитян и апеннинцев.

Источник: pressball.by

Так что венгры вечером субботы бились не только за себя, но и за казахстанцев, а британцы — за итальянцев. И поначалу казалось, что родные стены помогут мадьярам сотворить чудо. К середине третьего периода хозяева турнира вроде бы комфортно вели 2:0. Но, честь и хвала британцам, те отыгрались, заработав спасительное очко — для себя и выехавших в рай на чужом горбу фартовых итальянцев. Роберт Фармер уравнял цифры на табло за 15,8 секунд до истечения третьего периода. Тот самый Роберт Фармер, который чуть ранее при счете 2:1 "привез" буллит в ворота Бен Баунса. К счастью гостей, пострадавший штрафной бросок не реализовал. И цена у этой неудачной попытки оказалась для венгров (и казахстанцев) слишком дорогой.

Самое забавное, что в оставшиеся 15 секунд мадьяры едва не вырвали победу, но их форвард всколыхнул сетку не с той стороны, введя в заблуждение уже было поверивших в невероятное счастье трибуны. Разумеется, как только прозвучала сирена, британцы бросились обниматься. Для них и так бездарно расплескавших двухголевой перевес венгров овертайм и серия буллитов были обузой. Но чемпионы мира в Д2 не сплоховали и здесь, добыв четвертую победу на берегах Дуная.

Источник: pressball.by

Все справедливо! Проиграй островитяне, их было бы безумно жаль. Прежде чем выйти в Д2, они четыре года болтались в Д3. Вышли — и с первой же попытки запрыгнули в лифт, следовавший на самый высокий этаж мировой иерархии. Выходя на матч с венграми, они прекрасно понимали, что такого шанса больше может и не представиться. Британцы выступят в элите впервые за 25 лет. Бравые хлопцы Питера Расселла прорвались в топ-16, занимая в рейтинге ИИХФ лишь 24-е место.

Последний раз сборную Великобритании видели в компании сильнейших на ЧМ-1994 в Больцано. Но тогда ее ростер состоял в основном из натурализованных североамериканцев, коих было 16 из 22. Для сравнения, свежий триумф в Будапеште ковали 14 англичан, 3 валлийца, один шотландец и всего четыре уроженца канадских провинций.

Источник: pressball.by

Четыре натурализованных, Карл!

Меньше, чем, вероятно, будет у белорусов в Дании. Одним из героев стал 29-летний защитник Бен О'Коннор — сын участника ЧМ-1994 Майка О'Коннора. В матче с итальянцами потомок поразил цель броском от красной линии и разделил с канадцем Бреттом Перлини лавры лучшего бомбардира команды с 6 (4+2) очками в активе.

Чье место в элите займут на ЧМ-2019 в Словакии британцы и итальянцы, узнаем примерно через три недели. Очень не хотелось бы худшего для нас сценария. В противном случае, как показывает дурной пример Словении и Казахстана, обратно можно и не вернуться…

Источник: pressball.by

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ДИВИЗИОН 1. ГРУППА "А". БУДАПЕШТ (Венгрия)

1-й тур: Великобритания — Словения — 3:1. Венгрия — Казахстан — 0:3. Польша — Италия — 1:3.

2-й тур: Словения — Польша — 2:4. Италия — Венгрия — 2:3. Казахстан — Великобритания — 6:1.

3-й тур: Италия — Казахстан — 3:0. Великобритания — Польша — 5:3. Словения — Венгрия — 4:1.

4-й тур: Польша — Венгрия — 2:3. Казахстан — Словения — 3:5. Италия — Великобритания — 3:4.

5-й тур: Казахстан — Польша — 6:1. Словения — Италия — 3:4. Венгрия — Великобритания — 2:3 (бул.).

Сергей Малышко pressball.by