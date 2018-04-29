Никол Пашинян провел переговоры с президентом Армении 29.04.2018, 10:36

Были обсуждены пути решения внутриполитической ситуации в стране.

Лидер протестного движения в Армении, депутат Национального собрания Никол Пашинян, провел переговоры с президентом страны Арменом Саркисяном. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы обсудили последние события во внутренней политической ситуации и пути их решения», — написал он. Подробностей встречи политик не привел.

В Армении продолжаются протесты против правящей в стране Республиканской партии. 25 апреля Пашинян заявил, что протестующие требуют «полной и безоговорочной капитуляции» правящей партии. Он также отметил, что готов выводить людей на улицы до тех пор, пока ему не дадут стать временным премьер-министром Армении.

Саркисян назвал происходящие в республике события беспрецедентными. «То, как гражданское движение организованно и по пути цивилизованного развития переросло в общенародное движение, для всего армянства является предметом гордости», — заявил он.