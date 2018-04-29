На каких женщинах нужно жениться, чтобы прожить дольше 10 29.04.2018, 10:48

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Психологи и медики раскрыли новый секрет долголетия.

Каких женщин мужчины берут в жены? Красивых? Веселых? Энергичных? Или умных? Психологи сегодня твердят, что ум – это самая эрогенная зона. Медики пошли еще дальше: они утверждают, что мужьям умных жен удается прожить дольше остальных. В чем же секрет такого долголетия, пишет from-ua.com.

Интеллект – как эликсир молодости

Ученые, проанализировав сотни женатых пар, выявили: высокий уровень интеллекта второй половины может существенно продлить жизнь мужчине. И даже предотвратить его слабоумие! Если, конечно, муж не достался ей с таким «приданым», как говорится, в «базовой комплектации».

Чао, Альцгеймер!

В ходе исследования ученым удалось выяснить: мужчины, которые повели в ЗАГС умных женщин, живут дольше и счастливее. Более того, они реже страдают от болезни Альцгеймера. Умная жена поддерживает в тонусе интеллект супруга – ведет с ним серьезные разговоры, играет в интеллектуальные игры, во время путешествий предпочитает «тюленьему отдыху олинклюзив» активные экскурсии. Проще говоря, тренируя свой интеллект, умница по совместительству «курирует» и интеллект мужа.

Умная жена также заботится о здоровье семьи, поэтому в таких «ячейках общества» заведено много гулять, заниматься фитнесом и есть полезную пищу. Так что супруг при умной жене прокачивает и бицепс, и иммунитет, и извилины. Раз, раз – и в дамки.

Невероятно, но факт

У некоторых мужчин, женившихся на умницах, в ходе исследования были обнаружены признаки «слабости» мозга. Результаты сканирования четко показывали отклонения мозга в той или иной стадии. НО! – в то же время сами мужья нисколько не ощущали признаков заболевания или сбоев в работе. Более того, они отмечали, что их работоспособность и интеллект на высшем уровне.

Всемирно известный профессор, исследователь психического здоровья Лоренс Уолли из университета Абердин (Шотландия) отметил: «Если мужчина хочет прожить долгую жизнь, то одна из вещей, которые он должен сделать, - это жениться на умной женщине. Нет лучшей защиты (от слабоумия), чем интеллект». Воистину!

Тонкий намек

Что уж греха таить, 9 из 10 мужчин в нашей стране все-таки отдадут предпочтение, а также предложат руку и сердце даме с размером груди больше 4-го и попой больше размера S. Однако исследование о пользе интеллекта жены для собственных мозгов должно натолкнуть мужчину на мысль, что стоит быть более внимательным к выбору второй половины, если хочешь жить долго.

А барышень – вдохновить на поиск времени не только на шеллак, балаяж и шопинг, но и на чтение книг, просмотр хороших фильмов и умные мысли.