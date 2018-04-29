Лукашенко: Будем ныть до тех пор, пока нас вообще на куски разорвут 11 29.04.2018, 10:59

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Правитель продолжает бояться «призрака» Армении или Украины.

На темах Армении и Украины акцентировал внимание Лукашенко на совещании в Житковичском райисполкоме, передает БелТА.

"Смотрите, чтобы мы не потеряли то, что имеем. И все сейчас это зависит от нас. Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем. Только надо голову на плечах держать", - подчеркнул правитель.

"Не будет дисциплины, будете искать объективные причины, работы не получится. Хватит ходить и ныть, что мы чего-то не можем. Будем ныть до тех пор, пока или не перевернут, как в Армении или в Украине, или вообще на куски разорвут. Будет как в 1993-1994 годах, когда вы тут Полесскую республику хотели создать. Благо, что полешуки не глупые люди", - отметил Лукашенко.

"Думайте везде. Бешеных шальных денег нет и не будет. Я к тому, что не говорите, что у нас глупые или еще какие-то люди и у нас не хватает кадров. Всего у нас хватает", - подчеркнул правитель.