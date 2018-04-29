Депутат Мосгордумы судится с пенсионеркой за домик в Минске 29.04.2018, 11:10

Фото: euroradio.fm

Квартирный вопрос испортил не только москвичей.

Этот тезис на своем опыте проверяет минская пенсионерка и ветеран труда Тамара Гончаревская. С начала апреля она судится за домик на улице Светлой в Минске... с депутатом Московской городской думы, крупным бизнесменом Александром Милявским, сообщает euroradio.fm.

Александр Милявский родился в 1963 году в Минске в семье инженеров. После школы работал электриком на тракторном заводе, техником на киностудии. С 1997 по 2005 был президентом московского телезавода "Рубин", на территории которого появился знаменитый рынок "Горбушка". С 2005 года — депутат Московской городской думы. Курирует вопросы градостроительства и борьбы с пиратством. В 2012 году Forbes включил Милявского в топ-10 самых состоятельных чиновников Москвы.

"Гражданский вопрос решается через уголовное преследование"

Дом, вокруг которого завертелась эта история, построен в 1952 году. В 1994 его часть приобрел Александр Милявский. Бизнесмен вырос недалеко от Севастопольского парка, на улице Кедышко — возможно, именно этим и объясняется выбор.

Владелицей второй части дома в 2007 году стала Тамара Гончаревская — она получила ее в наследство от родственников. В 2013 году пенсионерка переписала жилье на дочь Екатерину Кашинскую.

Никакого родства между нынешними собственниками дома нет. Екатерина говорит, что предлагала Милявскому выкупить его часть, но тот не соглашается.

"По документам Агентства по государственной регистрации и земельному кадастру это одноквартирный дом, хотя технически в нем существуют две квартиры, — объясняет Еврорадио Екатерина. — Но там не определен порядок пользования. Мы надеялись, что определим с Милявским порядок пользования или юридически вычленим и оформим две квартиры, и будем жить, как люди. Но, видимо, ему это не интересно, поэтому он подает уголовные иски, как будто кто-то куда-то проник без разрешения. Статья 202 Уголовного кодекса — "Незаконное проникновение вопреки воле владельцев". То есть, абсолютно гражданский вопрос об установлении порядка пользования Милявский решает через уголовное преследование".

"Если порядок пользования домом не определен — можете пользоваться всем домом"

В техпаспорте здания написано, что спорный дом — "одноквартирный, блокированный", на следующей странице указано, что в доме два изолированных помещения (квартиры). Из плана видно, что две части дома (каждая — из четырех жилых комнат) отгорожены капитальной перегородкой.

"Если порядок пользования домом не определен, то да, вы можете пользоваться всем домом, так как ваша доля касается всего дома", — рассказывают Еврорадио в Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру.

В агентстве добавляют, что, чтобы определить порядок пользования и формально стать собственниками отдельных квартир в подобном доме, люди должны прийти с техническим паспортом, предварительно договорившись, что и кому принадлежит. Если нет перепланировок, инженер составляет проект вычленения. Между собственниками будет заключен соответствующий договор. Потом готовятся два технических паспорта, и объекты становятся отдельными. "Тогда вы будете владеть конкретной квартирой, а не долей в доме", — продолжают в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру.

"Убрали перегородку, вселились в нашу половину дома, и живут"

Помощник Александра Милявского, Максим Душков в беседе с Еврорадио утверждает, что Тамара Гончаревская на пять лет буквально захватила чужую часть дома. Перед этим Гончаревская и Кашинская через суд выселили оттуда жильцов, которым Милявский сдал жилье еще в начале 2000-х. По его словам, вопрос пытались решить "мирным путем", но женщины в ответ на просьбу перебраться в свою часть дома сами посоветовали решать вопрос в суде.

"В доме, который имел капитальную перегородку, в течение 14-ти лет проживали наши квартиранты. У них там родился ребенок. После того, как квартирантов выселили по суду, Кашинская с матерью убрали перегородку, фактически вселились в нашу половину дома, и живут, — рассказывает Еврорадио Душков. — Шеф далеко. Он же не знает этих обстоятельств. Женщины нас на порог не пускали. В августе 2017 года мы вручили им последнее предупреждение, чтобы до 1 октября освободили нашу половину. Но они сказали, что ничего освобождать не будут, и посоветовали обратиться в суд. Мы это и сделали!"

Доверенные лица бизнесмена говорят, что по их заявлениям в скандальный дом приходило две проверки с милицией и представителями комитета по архитектуре. Они зафиксировали, что перегородки, которая должна быть по документам, в доме нет.

Но, по словам Максима Душкова, жители дома исправили нарушение и оспорили выводы проверок в прокуратуре, которая провела свою проверку, не нашла прежних нарушений и отказала в возбуждении уголовного дела.

"Милявский считает, что на его часть проникла Гончаревская. В этом его основная претензия. Но дело в том, что весь дом, каждый квадратный сантиметр принадлежит нам обоим, — подчеркивает Екатерина Кашинская.

"Полтора года мы пытались решить вопрос мирно"

Депутат пошел на принцип и все же решил обращаться в суд. "Представьте, что у вас есть квартира. Вы там не живете, у вас, возможно, много денег, и она вам не нужна. Но какие-то соседи проломили дверь, вселились. Как вы на это отреагируете? — возмущается Душков. — Полтора года мы пытались решить вопрос мирно. Поверьте, если бы нас пустили в дом, мы бы сели, все обсудили, определились с порядком пользования".

12 апреля состоялось заседание суда Первомайского района Минска. Обе стороны настаивают, что предлагали соседям помириться и разобраться с имуществом. Судья приняла сторону Тамары Гончаревской.

"До этого было две проверки, сейчас суд. Наш суд, он оказался очень справедливым, — говорит Екатерина. — Мы несколько раз, в том числе и на суде, предлагали Милявскому и его адвокату примириться и определить право пользования домом. Но он не соглашается".

Душков процессом недоволен: "Судья пригласила адвокатов, а также Гончаревскую и Кашинскую. Все остальные остались в коридоре. Там просидели три часа — но в тот день судья не вынесла решение. А на следующий день мы узнали, что в возбуждении дела отказано. Мы не согласны и подали кассационную жалобу. Это не завершение процесса".

29 мая Тамару Гончаревскую снова приглашают в суд. К претензии за незаконное проникновение добавились обвинения в клевете — именно так команда Милявского расценила обращение Екатерины Кашинской к Еврорадио.