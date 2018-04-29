Le Figaro: Российские олигархи сцепились после американских санкций 29.04.2018, 11:27

Олег Дерипаска и Владимир Потанин вновь на ножах.

Еще недавно они сверкали роскошью и шли на завоевание западных рынков. Теперь же им приходится бороться за самое главное: защищать приобретенное имущество или же довольствоваться сохранностью унаследованного состояния, пишет Пьер Авриль для французского издания Le Figaro (перевод – uainfo.org).

Олег Дерипаска и Владимир Потанин вновь на ножах. В 2012 году владельцы "Русала" и "Интеррос" заключили перемирие в борьбе за акции "Норильского Никеля" (мировой лидер в отрасли), однако теперь начали новое противостояние за 4% компании, которые находятся в руках Романа Абрамовича. Игравший долгое время роль арбитра третий миллиардер теперь намеревается избавиться от этого актива. Казалось бы, совершенно банальный конфликт акционеров превратился в настоящую позиционную войну после введения Вашингтоном санкций против "Русала".

По подсчетам "Рейтерс", холдинг Дерипаски потерял 4,56 миллиарда долларов всего за несколько сеансов торгов с 9 по 12 апреля. С тех пор его акции несколько поднялись, особенно с учетом решения американского казначейства отложить введение санкций до 23 октября (изначальной датой было 5 июня). Упоминавший возможность дефолта по части долга олигарх всегда пользовался "Норильским никелем" (ему принадлежит 27,8% капитала компании) как источником средств для поддержки "Русала". Сейчас же сдавший позиции второй в мире производитель алюминия едва ли может претендовать на выкуп доли Абрамовича. Владимир Потанин (владеет 32,9% активов) в свою очередь хочет инвестировать средства в развитие заводов. Хотя он сам и не стал жертвой санкций, его задело по касательной. В первые дни кризиса инвесторы начали избавляться от облигаций "Норильского никеля". "Наш долговой портфель находится в очень комфортном положении", – заверил "Фигаро" финансовый директор компании Сергей Малышев.

Еще недавно российские олигархи блистали роскошью и шли на завоевание западных рынков, однако теперь им приходится бороться за самое главное. Представители первого поколения, в том числе Дерипаска, стремятся отстоять полученное при Борисе Ельцине в 1990-х годах. Их "современники" в свою очередь хотят сохранить заработанные на госзаказах состояния при Владимире Путине.

"Ни те, ни другие сейчас не могут чувствовать себя в безопасности", – считает политолог Николай Петров из Высшей школы экономики. Владелец компании "Ренова" Виктор Вексельберг тоже попал под санкции, хотя и не связан с Кремлем. Тем не менее оказавшийся в этом списке из 24 человек Игорь Ротенберг является наследником своего отца Аркадия, который обязан своим состоянием связям с Владимиром Путиным.

Помимо олигархов санкции затронут все финансовые учреждения, которые проводят с ними операции, что может еще сильнее дестабилизировать банковский сектор. Целый ряд трейдинговых и транспортных компаний из Японии, Австралии и Дании обратились к "Русалу" с требованием прекратить поставки из опасения "вторичных" санкций. Лондонская биржа металлов в свою очередь предписала компании ограничить свои операции.

Такая цепная реакция становится ударом по источникам финансирования промышленников и вынуждает их обращаться к государству. Не попавший в американский черный список владелец Северстали Алексей Мордашов обратился с просьбой о государственной помощи, как и Олег Дерипаска. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил о сокращении приобретений за границей для сосредоточения на российских активах.

Во имя спасения занятости правительство намеревается помочь предприятиям и усилить свой контроль над ними. "Русал" с 60 000 сотрудников может быть национализирован. Выдвигавший "патриотические аргументы" министр промышленности Денис Мантуров обещал наказать банки, которые прекратят поддержку попавших под санкции олигархов, а также предложил покупку алюминия государством. Для этого могут задействовать Промсвязьбанк, который в прошлом принадлежал некогда богатым братьям Ананьевым.

Помимо вливаний государственных средств, стоит отметить тот факт, что "госзаказы станут наиболее рентабельными, поскольку не подвержены внешнему воздействию", – считает адвокат Иван Тернычный. Именно они легли в основу состояния братьев Ротенбергов, которые строят нашумевший мост из России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором – М. П.) в аннексированный в 2014 году Крым, и Геннадия Тимченко, чьи активы находятся в энергетическом секторе. Как бы то ни было, после колоссальных работ в рамках подготовки к Олимпиаде и Чемпионату мира по футболу предложение пойдет на спад и "война за госзаказы будет все более жестокой", – прогнозирует Николай Петров.

Политолог считает тому подтверждением недавнее задержание за расхищение средств Зиявудина Магомедова, основателя группы "Сумма", которого прозвали "королем госзаказов". Компании принадлежит четверть черноморского порта Новороссийск, который играет стратегическую роль в транспортировке нефти. Она находится в состоянии конфликта с госпредприятием "Транснефть", которое уже обладает монополией на все нефтепроводы в стране и намеревается выкупить ее доли порта. В 2014 году гендиректор АФК "Система" Владимир Евтушенков был задержан за отмывание денег. Два года спустя обвинения сняли, но лишь после того, как он уступил свои нефтяные активы ("Башнефть") госпредприятию "Роснефть", которым руководит вхожий в Кремль Игорь Сечин.

"Мы постепенно возвращаемся к ситуации 25-летней давности, когда предприятия были государственной собственностью", – иронизирует гендиректор финансовой компании "Спутник" Александр Лосев. Главе "Сбербанка" Герману Грефу тоже свойственен философский настрой: "В России есть не право собственности, а привилегии, которых можно лишиться в любой момент". Если целью американских санкций было посеять раскол в элите между олигархами и Кремлем, по факту они могут только подтолкнуть их в объятья власти.