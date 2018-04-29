Дэйв Льюис рассказал, кому доверит ворота на старте ЧМ в Дании 29.04.2018, 11:44

Дэйв Льюис

Главный тренер хоккейной сборной сделал выводы после победы над Норвегией.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис после победы над норвежцами в заключительном матче «Евровызова» рассказал pressball.by, что на старте чемпионата мира в Дании ворота национальной сборной будет защищать Иван Кульбаков.

— Норвежцы вновь здорово смотрелись в меньшинстве: у нас было много шансов, но ни одного не удалось реализовать. Собственно, это касается игры в целом: мы нагнетали ситуацию у чужих ворот, особенно начиная со второго периода. Но реализация подводила. Тем не менее рад, что удалось одержать победу.

— Вопрос из двух частей: отсутствие в заявке и второго матча Ильи Сушко означает, что его шансы остаться в ростере невелики? Вместе с тем Кульбаков защищал ворота в обеих встречах с норвежцами. Намек на то, что выбор голкипера на стартовый матч против шведов сделан?

— Что касается первого вопроса, то я смотрю за работой Ильи, но сегодня просто хотели еще раз просмотреть в деле ту семерку защитников, которая в кэмпе давно. Так что это не вопрос недоверия. Что касается второй части вопроса, то предположение верное: планируем поначалу сделать ставку на Ивана. И поскольку на старте предстоят две игры подряд, сейчас было важно оценить, как он справится в таком режиме.

— Означает ли это, что Кульбаков определено станет «номером один»?

— Скорее будем чередовать. Но в основном намерены исходить из развития событий. Начнет Иван, а дальше — по ситуации.

— Сейчас ожидается прибытие Джеффа Платта. Уже знаете, в какое звено его определите?

— Джефф присоединится к нам только во вторник, поэтому пока рано об этом говорить.

— Что нужно изменить, чтобы команда начала реализовывать лишнего?

— Продолжать стараться преодолевать такую плотную оборону бригад разрушения, как норвежская. Гости, как уже отметил, устроили нам в этом смысле отличный тренинг. Вчера однажды нам удалось взломать их пенальти-киллеров, сегодня — увы. Нужно еще раз обсудить возможные коррективы наших спецбригад в тренерском штабе.

— Можно ли сказать, что с решающим броском Кислого в овертайме «список 25» окончательно сформировался?

— Только что обсуждал этот вопрос в раздевалке. И у нас еще есть два часа в автобусе по дороге в Минск. Надеюсь, к понедельничному утру ростер будет готов для обнародования.

— Готовы ли вчерашние новички Шарангович и Воробей к роли лидеров?

— Когда я работал тренером в НХЛ, у нас говорили, что новичок остается новичком первые две сотни матчей. Так что оба пока новички.

— Выходит, вечные, ведь рекорд матчей за сборную в районе 120−130 игр.

— Ха-ха, ну хорошо, тогда опустим планку новичка до сотни поединков.

— Использовал ли свой шанс Сушко-младший?

— Да, во втором матче он порадовал. Разговаривал с Максом сегодня утром: он еще не вполне акклиматизировался после дальнего перелета, поэтому может выглядеть тяжеловатым. Но доверие оправдывает.

Чемпионат мира в датских Хернинге и Копенгагене пройдет с 4 по 20 мая.

На предварительном этапе Беларусь (11-е место в мировом рейтинге) определена в группу «А», где ее соперниками станут команды России (2), Швеции (3), Чехии (5), Швейцарии (8), Словакии (10), Франции (12) и Австрии (17). Матчи этой группы примет 12,5-тысячная Royal Arena в Копенгагене, открывшаяся в начале 2017 года.

Группу «В» составили сборные Канады (1), Германии (7), США (6), Финляндии (4), Норвегии (9), Латвии (13), новичка топ-дивизиона Южной Кореи (18) и хозяйки турнира Дании (14). Эта группа будет расквартирована на арене Jyske Bank Boxen в Хернинге (вместимость — 11 тысяч зрителей).

Свой стартовый матч на ЧМ-2018 сборная Беларуси проведет против действующих чемпионов — команды Швеции, а завершит групповой этап поединком против Словакии.

4.05.2018 — 21.15 - Швеция — Беларусь

5.05.2018 — 17.15 — Франция — Беларусь

7.05.2018 — 17.15 — Беларусь — Россия

9.05.2018 — 16.15 — Швейцария — Беларусь

11.05.2018 — 21.15 — Беларусь — Чехия

12.05.2018 — 17.15 — Австрия — Беларусь

15.05.2018 — 17.15 — Беларусь — Словакия.

В четвертьфинал выходят по 4 лучшие команды каждой группы, худшие команды каждой группы утратят прописку в элитном дивизионе.

Четвертьфинальные поединки пройдут 17 мая на обеих аренах, а вот полуфиналы, запланированные на 19 мая, и финал, ожидающий команды 20 мая, примет Royal Arena в Копенгагене.