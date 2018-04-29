Революция онлайн: В Армении демонстранты садятся на землю перед машинами 1 29.04.2018, 11:49

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В стране возобновились акции гражданского неповиновения.

После двух дней передышки и многолюдных митингов в областях сторонники Никола Пашиняна сегодня вновь вышли на улицы Еревана и других городов Армении, чтобы продолжить акции гражданского неповиновения, сообщает azatutyun.am.

Руководитель парламентской фракции «Елк» Пашинян, который называет свое движения «Народным движением», уличными протестами своих сторонников и граждан, выступающих против действующих властей, уже добился отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, невыдвижения со стороны правящей Республиканской партии собственного кандидата на пост премьер-министра и поддержки со стороны фракций «Блок Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн».

42-летний политик настаивает на том, что представители Республиканской партии «должны стать соавторами победы народа», поддержав его кандидатуру на пост премьер-министра во время голосования в парламенте, намеченного на 1 мая.

До этого, как сказал Пашинян, мирные акции гражданского неповиновения будут продолжены. Он также призвал сторонников «Народного движения» со всей Армении «наводнить все улицы и площади Армении» в день выборов премьер-министра.

Сегодня вечером на площади Республика в Ереване движение Никола Пашиняна планирует провести очередной митинг.