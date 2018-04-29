Долги государства перед белорусами увеличились 29.04.2018, 11:55

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На обслуживание госдолга направлены рекордные суммы из бюджета.

Внутренний государственный долг на 1 апреля составил 9,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 134,2 млн рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%, сообщает пресс-служба Минфина.

За январь−март размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на 134 млн долларов. Погашено — на сумму, эквивалентную 68,9 млн долларов.

Напомним, на обслуживание госдолга в 2018 году в бюджете предусмотрены средства в сумме 2,5 млрд рублей, что на 25,2% выше оценки 2017 года.

На погашение госдолга будут направлены поступления от вывозных пошлин на нефтепродукты в сумме 486,5 млн долларов; часть валютных остатков средств бюджета от размещения в 2017 году облигаций (1 млрд долларов); средства от заимствований на внутреннем и внешних рынках в сумме 1,2 млрд долларов, в том числе за счет привлечения шестого и седьмого траншей кредита ЕФСР — 400 млн долларов; выпуска внутренних гособлигаций — 400 млн долларов; выпуска евробондов — 600 млн долларов (уже размещены).

За 2017 год внешний госдолг вырос на 22,6%, до 16,7 млрд долларов.