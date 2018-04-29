Николай Статкевич: «Пересидент» перепугался 3 29.04.2018, 12:10

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Николай Статкевич

Право на свободу собраний 1 мая белорусы уже отстояли.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Мы призывали людей использовать официальные первомайские мероприятия для защиты своих прав. И одно право - на свободу собраний в этот день, уже отстояли.

«Пересидент» с перепугу разрешил независимым профсоюзам первомайский митинг в Киевском сквере Минска. Только, чтобы люди не пришли 1 мая со своими требованиями и флагами на официальные первомайские мероприятия. Ведь в Минске они начнутся 12.00 в парке Победы. А это так близко от Дроздов.

Из других городов так же повезло Бресту. Руководители БНК собирались приехать туда на Первомай, чтобы поднять тему строительства в городе экологически опасного аккумуляторного завода. Власти узнали о наших планах и впервые разрешили митинг противникам строительства этого завода. За два дня до Первомая.

Эти «слуги народа»так боятся оказаться рядом со специально не подобранными для них людьми, что это можно использовать во благо народа. Но сначала их надо хорошенько напугать».