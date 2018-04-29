КНДР переводит стрелки часов ради единства времени на полуострове 4 29.04.2018, 12:22

Разница во времени возникла в 2015 году по решению руководства Северной Кореи.

Юн Ен Чан, пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что во время саммита глава КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что Пхеньян может принять решение о переводе стрелок часов на 30 минут вперед.

Сделано это будет для того, чтобы время на севере и юге Корейского полуострова было одинаковым, сообщает телеканал CTV.

Разница во времени возникла в 2015 году по решению руководства КНДР. Там решили, что в Пхеньяне должно быть свое особое время.

Также Ким Чен Ын в разговоре заявил, что не желает казаться человеком, который запустит ракеты в сторону США.