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КНДР переводит стрелки часов ради единства времени на полуострове

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  • 29.04.2018, 12:22

Разница во времени возникла в 2015 году по решению руководства Северной Кореи.

Юн Ен Чан, пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что во время саммита глава КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что Пхеньян может принять решение о переводе стрелок часов на 30 минут вперед.

Сделано это будет для того, чтобы время на севере и юге Корейского полуострова было одинаковым, сообщает телеканал CTV.

Разница во времени возникла в 2015 году по решению руководства КНДР. Там решили, что в Пхеньяне должно быть свое особое время.

Также Ким Чен Ын в разговоре заявил, что не желает казаться человеком, который запустит ракеты в сторону США.


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