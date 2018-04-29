В Витебске девушка заступилась за старика, которого бил молодой мужчина 7 29.04.2018, 12:27

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19-летняя Валерия Ковзова возвращалась домой с ребенком.

19-летняя витеблянка Валерия Ковзова совершила мужественный поступок — вступилась за старика, которого бил прохожий, сообщает tut.by со ссылкой на официальные СМИ.

Дело было на улице Чкалова. Валерия Ковзова возвращалась домой с ребенком и увидела, как мужчина ударил в лицо пожилого человека. О риске для себя, вспоминает, в тот момент не подумала:

— Я была не очень близко, катила коляску как раз в ту сторону, где случился конфликт. Сначала мужчины разговаривали, а потом тот, что моложе, схватил пожилого человека за грудки и ударил его в лицо. Громко сделала ему замечание, и он сразу переключился на меня — стал кричать, угрожать. Я в ответ пригрозила вызвать милицию и достала телефон. Скандалист убежал. Пожилой мужчина к этому моменту уже сидел на земле, ему стало плохо. Мы дождались милиционеров, дали показания. Обидчика пенсионера потом нашли — оказалось, что Альберт Петрович нанимал его для какой-то работы.

Пенсионеру, которому Валерия помогла, — 81 год. Он очень благодарен ей за смелость, считает, что такой поступок достоин медали. Ведь она одна вступилась за него, хотя вокруг было немало прохожих. Сейчас Валерия понимает, что и сама могла пострадать, но говорит, что пройти мимо не могла:

— Знаете, если бы там дрались какие-то пьяные, я бы, наверное, не стала вмешиваться. А разве можно спокойно смотреть, как бьют беззащитного старика? Да он даже ходит с палочкой! Если бы я не стала кричать, обидчик мог бы всерьез избить его.

Подарки и грамоту Валерии Ковзовой вручил заместитель начальника отдела внутренних дел администрации Первомайского района подполковник милиции Андрей Соловьев.

По словам официального представителя УВД облисполкома Ольги Шкуратовой, девушка стала первой награжденной в рамках акции «Гражданское мужество — 2018».