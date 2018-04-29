В Telegram объяснили сбой в работе отключением электричества в Нидерландах 1 29.04.2018, 12:35

Сбой в работе мессенджера затронул пользователей в Европе, странах СНГ, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Сбой в работе Telegram произошел из-за масштабного отключения электричества в районе Амстердама, сообщается на странице мессенджера в Twitter.

Проблемы с его работой возникли у пользователей из Европы, стран СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки.

Repairs are ongoing after a massive power outage in the Amsterdam region that affected many services. Telegram users in Europe, MENA, Russia and the CIS are currently unable to connect. We apologize and will update you on the progress. https://t.co/WyfYimZoKV — Telegram Messenger (@telegram) 29 апреля 2018 г.

О сбоях в работе Telergam стало известно в ночь на 29 апреля. Основатель Павел Дуров объяснял это массовым перегревом в одном из кластеров серверов Telegram.

Согласно сервису Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, по состоянию на 11.20 по киевскому времени проблема не была устранена.