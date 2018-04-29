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В Telegram объяснили сбой в работе отключением электричества в Нидерландах

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  • 29.04.2018, 12:35

Сбой в работе мессенджера затронул пользователей в Европе, странах СНГ, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Сбой в работе Telegram произошел из-за масштабного отключения электричества в районе Амстердама, сообщается на странице мессенджера в Twitter.

Проблемы с его работой возникли у пользователей из Европы, стран СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки.

О сбоях в работе Telergam стало известно в ночь на 29 апреля. Основатель Павел Дуров объяснял это массовым перегревом в одном из кластеров серверов Telegram.

Согласно сервису Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, по состоянию на 11.20 по киевскому времени проблема не была устранена.


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