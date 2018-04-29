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Баскетболист-белорус оказался нарасхват в США

  • 29.04.2018, 12:42
Дмитрий Ривный (справа) в гостях у Crimson Tide
Фото: rollbamaroll.com

Тренер университетской дружины считает белорусского студента настоящим открытием.

Белорус Дмитрий Ривный получил предложение от баскетбольной команды Crimson Tide Алабамского университета в городе Тускалуса.

В лице Дмитрия тренер университетской дружины Эвери Джонсон, возможно, отыскал настоящую сенсацию, пишет сайт rollbamaroll.com (перевод – belmir.by).

Как сообщается, белорус до этого играл за команду Христианской школы Центрального парка в городе Бирмингем, где учится в выпускном классе.

И первое время Ривный выпал из внимания скаутов, поскольку был в основном не заметен. Пока не принял участие в апрельском турнире Southern Spring Invitational.

И вот здесь-то зрителям пришлось, как выразился автор заметки, «бежать за своими смартфонами, чтобы посмотреть в интернете, откуда взялся этот форвард».

Предложение из Тускалусы – не единственное, полученное Дмитрием. Видеть его у себя хотят также Техасский технологический университет и Университет Сан-Франциско, пишет rollbamaroll.com.


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