Баскетболист-белорус оказался нарасхват в США
- 29.04.2018, 12:42
Тренер университетской дружины считает белорусского студента настоящим открытием.
Белорус Дмитрий Ривный получил предложение от баскетбольной команды Crimson Tide Алабамского университета в городе Тускалуса.
В лице Дмитрия тренер университетской дружины Эвери Джонсон, возможно, отыскал настоящую сенсацию, пишет сайт rollbamaroll.com (перевод – belmir.by).
Как сообщается, белорус до этого играл за команду Христианской школы Центрального парка в городе Бирмингем, где учится в выпускном классе.
И первое время Ривный выпал из внимания скаутов, поскольку был в основном не заметен. Пока не принял участие в апрельском турнире Southern Spring Invitational.
И вот здесь-то зрителям пришлось, как выразился автор заметки, «бежать за своими смартфонами, чтобы посмотреть в интернете, откуда взялся этот форвард».
Предложение из Тускалусы – не единственное, полученное Дмитрием. Видеть его у себя хотят также Техасский технологический университет и Университет Сан-Франциско, пишет rollbamaroll.com.