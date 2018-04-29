Матеуш Моравецкий: Социальная пенсия в Польше выросла в 1,5 раза 29.04.2018, 12:49

Матеуш Моравецкий

Правительство Польши нацелено на решение социальных проблем.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство Права и Справедливости будет строить социально справедливое, честное государство, обеспечивающее гражданам равные шансы и возможности, сообщает «Радио Польша».

Правительство, в частности, должное внимание уделяет удовлетворению потребностей людей с ограниченными возможностями, от метил Матеуш Моравецкий. Глава правительства встретился в пятницу с жителями города Жнин в центральной Польше.

Премьер Моравецкий сказал, что правительство выполнило два главных постулата протестующих в Сейме родителей взрослых инвалидов. В четверг кабинет министров одобрил проект, который предусматривает выравнивание социальной пенсии до уровня минимальной пенсии, выплачиваемой за счет социального страхования. Премьер Моравецкий напомнил, что с момента прихода к власти осенью 2015 года правительство повысило социальную пенсию в стране на 50 процентов.

Премьер Матеуш Моравенцкий, члены кабинета министров и политики Права и Справедливости под лозунгом «Польша у нас одна» посещают регионы Польши, отдаленные от больших городов, где с их жителями обсуждают социально-экономические проблемы. В рамках объезда члены правительства и депутаты Права и Справедливости посетят около 700 городов по всей стране.