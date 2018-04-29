Любовь Лунева: У матери Максима Винярского гипертония, ей нельзя волноваться 29.04.2018, 12:59

Любовь Лунева

Арестованный на семь суток активист «Европейской Беларуси» заботился о 76-леней матери.

Об этом «Радыё Свабода» рассказала журналистка Любовь Лунева, которая присутствовала вчера в суде над Максимом Винярским.

«Его судили за пикет 26 апреля, который произошел во время сбора «Чернобыльского шляха», но по другой стороне проспекта. Поскольку это уже Первомайский район, то там и судили», - рассказала Лунева.

Максима Винярского задержали после того, как он вышел из дома в магазин. Активист просил заменить наказание на штраф, поскольку дома у него осталась 76-летняя мать, о которой он заботится.

«У матери Винярского гипертония и ей нельзя волноваться. А она даже не знала, куда пропал сын. Вышел в магазин и исчез. Он просил дать другое наказание, лишь бы не сутки, но не получилось», - говорит журналистка.

Напомним, что активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максима Винярского осудили вчера на семь суток административного ареста за акцию в поддержку политзаключенных 26 апреля возле Академии Наук в Минске. Приговор вынес суд Первомайского района.