Уоррен Баффет: Покупка биткоина – это скорее азартная игра 29.04.2018, 13:08

Уоррен Баффет

Легендарный инвестор оценил перспективы вложений в самую популярную криптовалюту.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет, состояние которого оценивается в $100 млрд, считает, что покупка биткоина — не инвестирование, а скорее спекуляция или даже азартная игра. Эту мысль глава Berkshire Hathaway высказал в ходе интервью Yahoo Finance.

«Существуют два типа вещей, которые люди покупают, при этом считая, что инвестируют, — сказал Баффет. — Первый тип представляет собой настоящие инвестиции, а второй — нет»

По его словам, биткоин относится ко второму типу.

«Если вы покупаете что-то вроде фермы, жилого дома или доли в компании… Вы можете сделать это на частной основе… Это вполне неплохие инвестиции. Вы рассматриваете инвестиции, как то, что принесет вам доход. Теперь, если вы покупаете что-то вроде биткоина или какой-нибудь криптовалюты, то у вас, на самом деле, нет ничего, что могло бы что-либо произвести. Вы просто надеетесь на то, что следующий парень заплатит больше», — добавил Баффет.

Примечательно, что несмотря на критику нового класса активов, Уоррен Баффет не видит ничего плохого в покупке криптовалюты, поскольку, по его словам, это напоминает азартную игру:

«Вы не инвестируете, когда делаете это. Вы спекулируете. В этом ничего плохого нет. Если вы хотите поиграть в азартные игры, кто-нибудь другой придет и заплатит завтра больше денег. Это такая игра. Это не инвестирование»